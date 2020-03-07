【足球趣聞】馬賽前鋒頭部受傷　獨特造型踢足全場

足球賽事中球員頭部受傷，包上繃帶繼續作賽，老一輩稱之「白頭嚤囉」。法甲今晨（7日）由次席球隊馬賽對護級分子艾米恩斯，出現新玩法。 馬賽前鋒賓尼迪圖（Dario BENEDETTO）在賽事早段頭部受傷，多得隊醫機智應變，令這位猛男，變成了「泳兒」。

馬賽主場出擊，本季射入11個法甲入球的隊中首席射手賓尼迪圖，在上半場一次與敵軍守將爭頂來球時受傷，頭部割傷血流如注，須出場治理。他受了皮外傷，治理後可以繼續比賽，重返球場卻換了新形象。

賓尼迪圖來自阿根廷，對髮型有一份堅持，悉心整理在上陣。（Twitter）

馬賽軍醫為賓尼迪圖的頭部包紮後，為了壓住傷口，不知從哪裏找來一頂與馬賽天藍色球衣相近的「藍白黑」泳帽，讓賓尼迪圖戴上。這名阿根廷型男就此犧牲髮型，戴起泳帽作戰，更踢足全場。不過，從相片看來，好像有位游泳選手客串踢足球。

受傷之後，戴着泳帽，難免英氣盡失。（路透社）

賓尼迪圖很努力，甚至不怕傷患繼續頭頂腳踢，可惜無法入球助馬賽取勝。他們一度領先兩球，卻在最後7分鐘內浪費大好優勢，被艾米恩斯迫和2：2。

賓尼迪圖受傷了，仍是威武漢子，毋懼頭傷頂頭槌。（美聯社）

戴泳帽踢足球是否恰當？翻查球例，龍門以外球員的頭部裝備有以下規定：

黑色或與球衣主色相同 外觀合乎球員裝備的專業水平 不與球衣連成一體 不能對球員自身或對手構成危險（例如裝備附於頸部的位置可以解開） 沒有凸出的部分

泳帽合乎所有要求，可見隊醫早有此着，並非順手拈來。

跟隊友慶祝，立即「出曬位」。（Twitter）

+ 2

此外，法國爆發新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，法甲首次有賽事因此延期。原定今晚舉行的斯特拉斯堡對巴黎聖日耳門一戰，因斯特拉斯堡所在的艾爾薩斯（Alsace）地區疫情嚴重，宣布延期。該區已有613宗確診個案，9人死亡。

提提你，歐聯16強次回合下星期舉行（點圖放大）