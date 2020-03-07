【足球熱話】曼聯外借龍門向蘇亞雷斯「致敬」　紅魔門將你識幾多

曼聯下任首席門神爭奪戰，不止外借錫菲聯的甸恩軒達臣，還有基蘭奧哈拉。不過，他爭位形勢已落後了。 這位外借至英甲伯頓的門將禍從口出，在聯賽突然「大白鯊」上身噬咬對方。英格蘭足總查明屬實，重判6場停賽令及罰款。

基蘭奧哈拉（Kieran O'hara）在上仗英甲主場1：1打和彼德堡一仗，臨近上半場完場前一次角球時，被敵方前鋒斯莫迪斯（Samuel Szmodics）攝位。奧哈拉此時「出口術」，斯莫迪斯隨即投訴，球證未有處罰。彼德堡雖無正式投訴，但球證賽後呈交報告提及此事，觸動足總調查。

奧哈拉的嘴貼近對手頭部，被證實咬人。（網上圖片）

足總今（7日）公布調查結果，指奧哈拉否認觸犯暴力行為，但事件查明屬實，決定罰他停賽6場，即時生效，並罰款2500鎊。

奧哈拉小不忍亂大謀，被罰停賽6場。（Twitter）

曼聯門將組合近年都是迪基亞為正，羅美路為副。年輕門將要經歷多年外借生涯，與其奢想當上「紅魔鬼」首席門神，不如寄望有球會賞識，轉會他投。跟甸恩軒達臣（Dean Henderson）一樣，基蘭奧哈拉自2014年從青年軍升上一隊，便一直外借至低組別球隊，近兩年則在英甲、英乙上陣。他今季為伯頓打足33場英甲聯賽，球隊現處中游，他亦兩次代表愛爾蘭國家隊出賽。

誰有力取代迪基亞，把守「紅魔」大門？（點圖放大）

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