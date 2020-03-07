【新冠肺炎】康文署禁淋浴　流浪包車返會所：足總安排不方便　

受武漢肺炎（又稱新型冠狀病毒）疫情影響，康文署雖開放將軍澳運動場予足總作賽，惟禁止本地球員在比賽後於場地內淋浴。足總縱安排專車運送球員到附近的將軍澳足球訓練中心，球會及球員又對此措施有何回應？

康文署雖批准足總在轄下球場閉門比賽，惟限制更衣室人數外，更禁止使用沖身設施。為此足總賽後特別安排專車，運送球員到將軍澳足球訓練中心梳洗。

流浪總監李輝立認為足總安排不方便，因此自行包車送球員到九龍灣會所沖涼。（袁志浩攝）

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流浪球員直送會所 李輝立：訓練中心不方便

雖然有關方面今日將原定每間更衣室每次只限6人的名額提升至9人，讓對賽雙方正選及後備共18人可同時使用兩個更衣室，惟流浪最終卻決定自行安排旅遊巴，讓球員到位於九龍灣的球會會所沖身，總監李輝立說：「康文署順從民意開放場地，希望往後聯賽可繼續，讓所有球隊完成賽事。不過若球員到訓練中心淋浴，路程遠也不方便。」

東方則採取較寬鬆政策，讓球員決定是否隨足總專車到訓練中心，主教練李志堅表示，對配套等尚算滿意，「有些球員往在附近，可自行處理。現時球隊能在多用途室進行賽前會議，地方寬闊、甚至比往時更理想。當然若球場可淋浴會更佳，希望足總一步一步地爭取。」

東方主帥李志堅笑言，目前安排下球隊能使用多用途室開會，情況比平日理想。（袁志浩攝）

葉鴻輝望4月聯賽開放球迷入場

至於疫情後首度重返「主場」比賽的葉鴻輝，坦言感覺不俗，「場地質素、環境都比訓練中心理想。可是能在正式場地比賽，對球員來說已很美好。」

他又指由於今日天氣和暖，未能在球場沖身對球員影響不大，惟若天氣轉涼，情況或有變化，「球員出汗後，需要小心身體，避免著涼。」他又相信待疫情逐步受控，聯賽或有望在4月重新開放予球迷入場，「平日無論球迷多與少，看台上的打氣聲始終會較集中，氣氛對球員也有幫助。」