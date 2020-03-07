【英超】迪基亞連番失誤　皇馬深愛5年未忘情　仍高呼：唔怕！

2015年，皇家馬德里因為文件問題，未能在最後一刻簽入曼聯鋼門迪基亞，及後該名西班牙門將留效至今。今季，迪基亞表現未如以往穩健，當外界質疑迪基亞的時候，皇馬依然對他「不離不棄」，再度傳出轉投皇馬的傳聞。

曼聯門將迪基亞在2015年曾「無限接近」皇家馬德里，但當年在轉會窗最後一刻，因為文件問題未能在轉會窗關閉前完成，最後皇馬亦放棄羅致迪基亞。

迪基亞在去年9月與曼聯續約至2023年，但他在近兩季的表現未如早前神勇，更不時出現低級犯錯，正如上周對愛華頓解圍時省中對方的卡維特利雲反彈入網。近兩季在錫菲聯愈打愈好的門將甸恩軒達臣，盛傳在來季將返回曼聯取代迪基亞的位置。

迪基亞在上輪對愛華頓犯下大錯，已是近兩年第8次嚴重犯錯。（資料圖片／路透社）

時隔5年，皇馬與迪基亞看似「愛火重燃」，英國傳媒《太陽報》表示，皇馬主帥施丹依然對迪基亞念念不忘，希望以該名西班牙門將取代高圖爾斯，成為球隊的一號門將，皇馬希望在夏天購入迪基亞，曼聯要求7000萬英鎊的轉會費。

高圖爾斯今季在皇馬表現大為改善，至今在聯賽12場力保清白之身，並成為1月的西甲最佳球員，亦是2013/14球季後首名守門員獲得此殊榮，但主帥施丹與高圖爾斯的關係依然成疑。

主帥施丹與高圖爾斯的關係一般，他一直希望建立自己的班底。（資料圖片／Getty Images）

高圖爾斯今季表現反彈，更成為西甲1月最佳球員。（資料圖片／Getty Images）

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