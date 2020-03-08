【乒乓球】丁寧慘遭「剝光豬」　「解說員和現場觀眾都傻眼了」

無論任何比賽，勝負乃兵家常事，然而在乒乓球國際級比賽一分未得吃下「光蛋局」，還是不常發生，更遑論發身在三屆世界冠軍兼2016奧運女單金牌得主丁寧身上了。 這位中國「前一姐」在卡塔爾公開賽女單準決賽，遭日本球手伊藤美誠直落四局橫掃出局，當中第三局更以0：11慘遭「剝光豬」，令中國網民直呼：「太殘暴了！」

丁寧球員生涯贏盡大賽錦標，近期即使狀態回落，賽前面對世界排名第三、年僅19歲的伊藤美誠，往績上仍有14勝3負的絕對優勢。

今年1月德國公開賽八強，丁寧才以4：1擊敗伊藤美誠，不過伊藤美誠對上一站在匈牙利公開賽反勝中華台北一姐鄭怡靜奪冠，今站延續勇態，先後擊敗中國球手顧玉婷、同胞佐藤瞳及新加坡名將馮天薇。

再次面對丁寧，伊藤美誠顯然是有備而戰，她延續主攻的風格，首局即以7：0霸氣開局並以11：6拿下，第二局雙方得分梅花間竹，戰至12分刁時，伊藤美誠叫暫停後連取兩分再下一城。之後迎來11：0的光蛋局，丁寧身為贏盡錦標的「大魔王」級別球手，竟如此毫無還擊之力被凌虐，內地媒體形容為：「太殘暴了！」又稱：「解說員和現場觀眾都傻眼了」。此時丁寧大勢已去，最終再輸一局，細分6：11、12：14、0：11、5：11直落四局落敗。

丁寧時隔11個月，再次在比賽中「吃光蛋」。（資料圖片／Getty Images）

狀態大勇的伊藤美誠，令中國前一姐丁寧慘遭「剝光豬。（資料圖片／Getty Images）

丁寧11個月內第二度遭「剝光豬」

今次已非丁寧首次慘歷「剝光豬」。去年4月世界賽四強，這位三屆冠軍局數領先中國國家隊隊友劉詩雯2：0的大好形勢下，連輸4局落敗，其中一局正是被劉詩雯以0：11血洗。

想不到時隔11個月，丁寧再次遭遇此慘痛經歷。話說回來，較丁寧年輕10載的伊藤美誠，正值狀態大勇，目前世界排名第三也是今次賽事三號種子，相對而言，由高峰滑落至世界排名第六的六號種子丁寧無論狀態和排名均低於對手。

過去一年，丁寧不知何故表現不及以往，去年4月世界賽更曾發生忘記穿裙子的尷尬事件。

去年世界賽丁寧忘記穿短裙（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

歷來第5個大滿貫乒乓女王

29歲的丁寧自2011年首次贏得世界賽女單冠軍後，2015年再於主場封后，並在2017年成功衛冕，加上2016年揚威里約奧運，連奪女單及女雙金牌，曾經是地位無可動搖的世界一姐。

連同三次世界盃冠軍，丁寧是繼鄧亞萍、王楠、張怡寧及李曉霞後，第五個實現「大滿貫」（包攬奧運、世界賽及世界盃冠軍）的乒乓女王。

相對單打的輝煌戰績，丁寧在女雙賽事似乎差點運氣，世界賽女雙曾連續四次入決賽奪銀，直到2017年才成功圓夢贏得金牌，她當時的拍檔正是曾向她派光蛋的劉詩雯，而那屆賽事四強兩人擊敗的日本女雙組合，其中一人正是今仗令她「剝光豬」的伊藤美誠，伊藤夥拍早田希娜得到一面銅牌。