【東京奧運】7歲爆發無限潛能　運動攀登一姐一個決定改變一生

斯洛文尼亞的Janja Garnbret 4月將踏入21歲，年紀雖輕，但她在攀登界已身經百戰，連續4年成為IFSC攀登世界盃「一姐」，今年奧運有力登上職業生涯另一高峰。為了準備奧運，仍是學生的她選擇「Gap year」，放下學業，專心一致準備奧運，力爭奧運史上首面運動攀登女子金牌。

anja Garnbret出生於斯洛文尼亞北部城市斯洛文尼格拉代茨市，一個名為Šmartno pri Slovenj Gradcu的小市鎮。她的攀登生涯由7歲說起，當時她開始攀樹、衣櫃、甚至家中的門也不放過，體內像是蘊藏着攀登運動員的基因一樣。

一年後，她在父母安排下，與當地俱樂部簽約，接觸正規攀登運動訓練，不久就參與國內比賽。回想當時參與攀登運動的原因，Janja說：「當時沒想過能在攀登運動取得如此佳績，初初只因喜歡而參與。」

Janja熱愛攀登，IG上的照片多數都是練習或比賽的相片。（Janja Garnbret instagram）

一個決定 成就今天的她

13歲那年可以說是她攀登生涯的轉捩點，除了攀登運動，Janja一直亦有參與舞蹈訓練，但礙於兩者練習時間重疊，她必須作出取捨。母親希望她繼續跳舞，但Janja毫不猶豫選擇攀登，加入了國家青年隊，並結識了現時男友、同為攀登運動員的Domen Škofic。

Janja於2015年正式轉為職業選手，在世界盃難度賽總成績排行第7，成績令人眼前一亮。經過一年磨練，Janja在抱石與難度賽兩個項目均發揮出色，成功登上一姐寶座，難度賽2016年起3連霸，風頭可算是一時無兩。2019年世界盃抱石賽6個分站，Janja均取得首名，成為IFSC歷史上首名橫掃所有抱石賽的選手。

7歲就開始攀登，Janja多年努力終於攀上一姐地位。（Janja Garnbret instagram）

+ 4 + 3 + 2

她在同年8月的日本八王子市舉行的世界錦標賽成功掄元，達成3連冠的創舉，並取得奧運參賽資格。Janja指自己近13年的攀登生涯，沒有什麼成功的秘密：「集中在比賽、保持積極、付出100％就是成功的關鍵，而且我自己樂在其中，享受攀登運動。我喜歡那種經過多次嘗試，最終成功登頂的感覺；而且攀登時可以忘記生活中的煩惱、問題。」她說。

在她的Instagram個人帳戶，不難發現她對運動攀登的熱愛，帖子多是訓練短片、比賽照片，或是其另一喜好－戶外攀石。

Janja不時會於網上上載自己與男友的照片。（Janja Garnbret instagram）

Janja力爭成為奧運史上首名攀登金牌選手。（Janja Garnbret instagram）

與男友場內場外互相扶持

除了家人支持，其男友Domen在場內場外也扮演着重要角色。兩人2013年在青年隊相遇，至今已8個年頭。談起男友，Janja十分感激其多年支持：「Domen是一名強壯且偉大的運動員，我們在攀登可以互相扶持，突破極限。他不僅是我攀登生涯中最重要的伙伴，更是我生活裏不可或缺的一人。他支持我、了解我，給我最好的建議，永遠在我身邊。」

緊密的比賽與訓練，兩人幾乎全年無休，只有一年一次，長約3周的假期可以休息。她倆多會選擇到外地旅行，Janja特別喜歡熱帶地方，享受陽光與海灘，從而放鬆身心。