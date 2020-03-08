【英超】曼聯決戰曼城關鍵一員　保基斯費南迪斯勢成紅魔新領袖

曼聯今輪英超將於主場與曼城合演「曼市打吡」，「紅魔」保基斯費南迪斯自1月加盟後，成功帶領這支英超傳統強隊逼近歐聯席位，今仗發揮如何勢必影響大局。 讓曼聯走出低迷，「B費」定有過人之處，英國傳媒近日報道他一些場外事件，指他有機成為「紅魔」的新一代領袖。

費南迪斯1月加盟至今，「紅魔」只曾在英聯賽盃對曼城輸過，但他本人未在大軍名單。他為曼聯於各項比賽上陣7場，錄得3個入球、兩次助攻，「紅魔」戰績4勝3和。雖然在爭身位方面仍略見「輸蝕」，但這是可透過訓練加強的能力，曼聯一直欠缺的創造力及控制力，都因為這名葡萄牙國腳有大大改善，現時於曼聯成為人氣最高的球星實在自然不過。

費南迪斯加盟曼聯後，紅魔表現大有改善。（Getty Images）

費南迪斯以5500萬歐元由士砵亭轉投曼聯，由轉會第一刻就已經十分認真，《泰晤士報》近日報道，指這名葡萄牙中場於簽約當日，完成了體測、影宣傳照片等轉會手續之後就向領隊蘇斯克查問可否現在就去練習。這名曾效力森多利亞、烏甸尼斯的中場在新隊友，其後就跟體能教練到球場操練，只為盡快認識球會運作。

報道又指費南迪斯在首次與隊友操練時，不停要求隊友傳球給他，「Give me the ball」一句不絕於耳，認真一面感染了「紅魔」眾將。

英媒指B費為了盡快了解新東家的運作，簽完約即時進行操練。（Getty Images）

費南迪斯的專業精神感染了全隊，成為曼聯回勇的原因之一。（Getty Images）

有曼聯職員向英國傳媒透露，只要25歲的費南迪斯見到哪一點認為出了問題，就會直接提出，而且「賽前賽後一日都不接受訪問，為免打亂他復原的流程」亦讓曼聯教練團留下好印象。

費南迪斯的態度亦獲得蘇帥大讚：「費南迪斯是以領袖身分來到曼聯，他是個勝利者，不會妥協在99%。他在士砵亭時時已經是個滿有信心、表現出色的小伙子。這就是保基斯費南迪斯，他容許做自己，所有人都應該是這樣。」保羅普巴被傳離隊勢在必行，如果傳聞屬實，「紅魔」在未來一定會更仰仗費南迪斯的領導才能。

曼聯可否繼續保持與前四之間的距離，今仗鬥曼城將要看費南迪斯會有什麼發揮。

英超第29輪直播賽程（按圖放大）