【足總盃】陸平中證身價　引巴神金句拒慶祝：撲救是門將責任

和富大埔守門員陸平中今日（8日）在鬥舊東家理文的足總盃中上陣，結果兩度救出12碼，親自淘汰理文出局。在取勝後陸平中疑似做出向前球會「示威」的手勢，他賽後如何回應？

大埔跟理文在足總盃首圈加時後踢成2：2平手，最終在互射12碼階段憑後備入替的門將陸平中撲出兩記12碼奠勝。這位大埔獲勝功臣在2016至2018年球季先後效力理文流浪及理文，但前季在理文大換血下最終離隊轉投凱景，至今季隨主帥馮凱文加盟「綠戰士」。

撲出梁嘉恆的12碼後，陸平中將手指放在嘴前，並用右手叫隊友冷靜一點。（袁志浩攝）

向理文證能力 感激隊友付出

親手將舊東家淘汰出局，陸平中賽後將手指放在嘴前，疑似向前球會表達不滿，動作也惹來理文後備席職員回應：「冷靜啲啦你」。陸平中受訪時仍難按捺情緒，他邊說邊口震，哽咽地道：「激動是因為可以證明自己。贏波不慶祝，難道輸波才慶祝？」

陸平中早前受傷患困擾，但復出首戰即助球隊獲勝，他指教練並沒給予任何指示，只要求他「畀啲火」：「或許敵軍認為我右腳有傷，或認為我能力不足，所以不斷射向我右方，但5球我全都捉對路。」

大埔最終以總比數6：5淘汰理文，隊友興奮慶祝之際，陸平中卻目無表情。（袁志浩攝）

錢兆琛（左三）在法定時間內多次勇救險球，同樣是大埔晉級的功臣之一。（袁志浩攝）

連撲兩記12碼助球隊獲勝後，大埔全軍衝前跟陸平中擁抱慶祝，但這位門將卻目無表情，形成強烈對比。他引用前曼城前鋒巴洛迪利的「郵差論」，認為無須太興奮，「撲救是守門員應有責任，正如郵差派信一樣。」他透露教練在賽前已有相關部署，因此一直為此準備，感激一眾隊友及另一門將錢兆琛捱足全場，自己才有機會上陣。

馮凱文跟陸平中合作多年，他指因後者自信心比錢兆琛強，所以決定派他在尾段上陣。（袁志浩攝）

錢兆琛：將軍澳是我的福地

在最後階段被換走的錢兆琛，就指自己「絕對相信隊友及教練」。這位菁英盃鬥富力R&F時曾奪最有價值球員獎的門將，此役也連番救出必入球、力挽狂瀾：「最後30分鐘壓力特別大，最終晉級是全隊的功勞，相信將軍澳是我的福地。」

大埔日前獲塞爾維亞籍門將古斯美加盟，現在又有陸平中傷愈復出，加上錢兆琛及何銳，主帥馮凱文在守門員位置有「幸福的煩惱」。他稱會按對手起用不同門將，並大讚陸平中此役表現：「跟他合作多年，很了解他的長短處。他心理質素很高，所以在尾段派他上陣。」馮凱文指全隊自菁英盃後信心有所提升，望往後比賽可再創佳績。