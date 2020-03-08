【英超】車路士清風送爽大炒愛華頓　安察洛堤重返史丹福橋慘敗

安察洛堤周日（8日）英超以敵人身分重回史丹福橋，本來以為可與車路士一戰，但愛華頓全隊全場「發夢」，相反車路士今仗中場眾將大活躍，「藍戰士」終以4球大炒「拖肥糖」，為曾於2009至11年執教車路士的安帥倒戈「送份大禮」。

安察洛堤2009年至11年曾為車路士主帥，曾領軍贏得英超、英足總盃及社區盾錦標，但在2011年5月英超煞科不敵愛華頓後不足兩小時，就被「藍戰士」解僱。想不到9年後再於英超遇到車路士，安帥帶領的是當年教車路士最後的對手愛華頓。新仇舊恨一朝了，成為了今仗話題之一。

蒙特射門動作一氣呵成，碧福特亦慢了半步。（路透社）

柏度洛迪古斯多得巴克利妙傳，輕鬆攻入車路士今仗第2球。（路透社）

令人意想不到的是，以愛華頓在炒前帥馬高施華後的狀態，車路士傷兵滿營，戰力大受影響，本以為是一場「五五波」的大戰戰況竟是如此的一面倒。

車路士開賽7分鐘就有韋利安在右路推進，傳中給後柱的美臣蒙治，惜後者半車身窩利射門太正，被碧福特雙拳打出。主隊15分鐘終憑一次簡單直接的組織先開紀錄，蒙治中場接應傳球後，就將球交給在左翼的柏度洛迪古斯，並即時走入禁區，洛迪古斯看到愛華頓球員未有對蒙治有太多顧忌，乖巧地將球交給這名英格蘭小將。蒙治控球轉身起腳，3個動作一氣呵成，碧福特反應再快都未能及時撲救，蒙特12月後再次取得入球，車路士領先1：0。

卡維特利雲錯失良機後，可惜得雙手掩臉。（路透社）

19分鐘，車路士反擊憑韋利安一個單騎殺入禁區，窄角度勁射被碧福特撲出。不過，「藍戰士2分鐘後就有巴克利一個美妙直線，助攻洛迪古斯將比數拉開到2：0。愛華頓26分鐘本身有機會拉近差距，葛迪蘇馬被客隊球員搶去腳下球，李察利臣大步推前，在最後一刻才交給卡維特利雲，後者處理不佳，射門斜出。

安察洛堤曾為車路士奪得英超冠軍，惟之後一季衛冕失敗後被炒。（路透社）

戰情換邊後未有太多改變，主隊51分鐘由韋利安於禁區頂遠射得手，比數改寫成3：0。車路士入波不到3分鐘就得到左路角球機會，韋利安開短給今仗正選上陣的小將基摩亞，這名18歲小將即時回傳，韋利安正時斬中，皮球落到尾處，基奧特在混亂之中將足球送入網，藍戰士遙遙領先4球。

車路士今仗一班中場表現出色。（路透社）

車路士領先到4球未有放慢速度，57分鐘洛迪古斯在後柱無人看管，接應韋利安傳球直接起腳，惟未能再度射破碧福特十指關。愛華頓毫無反擊之力，未知是否比賽太一面倒，更有球迷衝入球場，但戰局未有太多改變，最終「藍戰士」4球大炒愛華頓，肯定今周六會排在第4位。

主隊今仗一班中場十分活躍，韋利安、巴克利及美臣蒙特屢次造成威脅，基摩亞首次得到英超正選機會，表現穩打穩紮，毫無怯場。相反愛華頓未能組織出像樣的攻勢，而且中後場十分鬆散，就算碧福特屢救險球，仍是救不了「拖肥糖」。