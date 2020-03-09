【足球熱話】泰維斯無懼疫情激吻肥馬　一球奠勝助小保加重奪錦標

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球各地肆虐，各地政府亦呼籲注意個人衛生，與別人保持一定的距離。 在疫情未算嚴重的阿根廷，泰維斯在賽前向對手領隊馬勒當拿使出「秘密武器」，結果一箭定江山助母會小保加鎖定聯賽錦標。

2018年初離開上海申花的前曼聯球星泰維斯（Carlos Tevez），重返老家阿根廷並效力母會小保加，在去季未能為母會奪冠。小保加在今季捲土重來，與死敵河床同樣鬥得難分難解，戰至最後一輪聯賽才分出聯賽冠軍誰屬。河床在煞科戰竟然和波，將奪冠主動權轉送小保加手上。

小保加在主場迎戰由馬勒當拿帶領的甘拿斯亞（Gimnasia），泰維斯以隊長身份領軍出戰，該名36歲的阿根廷球星更在下半場攻入全場唯一入球，全場立即陷入瘋狂狀態，完場哨子聲一響後，小保加眾將與在場的球迷一同慶祝，相隔一年重奪阿根廷聯賽冠軍。

泰維斯攻入全場唯一入球，協助小保加力克甘拿斯亞，反超前河床奪聯賽冠軍。（路透社）

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賽前激吻馬勒當拿求好運

泰維斯一箭定江山，為母會再度帶來聯賽錦標，縱使他征戰球場多年，但依然感到相當激動，「我在過去兩﹑三年腦海中有不少想法，我不斷努力地為小保加爭奪錦標，我在今季重拾如小朋友般拼搏的精神，我依然渴求勝利。」

該名曾效力曼聯及曼城的阿根廷球星，在今仗開賽前更使出「秘密武器」，使他今仗有更好的表現。泰維斯在開賽前，走向對手領隊馬勒當拿，除了與該名本身亦是小保加名宿的阿根廷傳奇示好外，更主動親吻馬勒當拿，他在賽後表示這一吻是為了在馬勒當拿身上取得好運。

武漢肺炎疫情在南美洲未算嚴重，阿根廷當地累積8宗確診個案，但日前有一曾前往歐洲回國的64歲男子染疫死亡，是拉丁美洲首宗死亡個案，希望泰維斯看到新聞後，不要再用這個特別方式尋求好運了。

泰維斯賽前與甘拿斯亞領隊馬勒當拿「嘴對嘴」。（Getty Images）

泰維斯攻入奠勝一球片段：