【足球】美斯入球紀錄超越C朗　巴塞網上揶揄祖雲達斯射手

《福特決戰法拉利》描繪了車壇上一個傳奇對決，現今球壇亦有一時瑜亮的Rivalry：美斯 Vs C朗拿度。 美斯日前於巴塞隆拿對皇家蘇斯達的西甲比賽又錄得入球，於歐洲5大聯賽累積入球數字超越一生勁敵，巴塞隆拿即時於網上出post笑C朗，或許會令這名葡萄牙射手更有動力爭取入球。

美斯一球12碼得手，除了讓巴塞隆拿全取3分，超越皇家馬德皇返西甲榜首外，於5大聯賽神射手榜累積438個入球，一球之差力壓現效祖雲達斯的勁敵C朗拿度。美斯在西甲花了474場錄得這個數字，速度上亦遠勝曾效曼聯、皇馬的C朗（570場）。

巴塞於官方Twitter發文幽C朗一默。（FC Barcelona Twitter）

巴塞：「自然秩序回復正常」

巴塞見陣中王牌成就超越勁敵，即時在網上「抽水」，以一句「自然秩序終於回復正常了」，指美斯排第一才是理所當然。

雖然兩人一直都勁敵，但C朗談及二人關係時曾說：「我很欣賞美斯目前至今的生涯成就，我離開西甲時，他曾說感到苦惱，因為這是一段他珍惜的競爭關係。」

美斯於聯賽入球數字超越C朗。（Getty Images）

C朗又指足球曾出現不少精彩對決，但「這是無出其右的」。「運動比賽中的精彩對決共通點就是，它們都是良性競爭。」

美斯在去年夏天C朗離隊時亦曾指出，「能與C朗同場競技是件好事」，主要因為「他令到皇馬更強」，而且皇馬讓C朗轉投祖雲達斯，「一定會想念C朗」。為什麼皇馬會掛念C朗？美斯當時說道：「任何球隊都會想念他這樣的球員，他一季可以入50球，而且一直都是陣中王牌，皇馬當然會想念他了。」