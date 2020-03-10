【英超】華迪打破入球荒梅開二度　李斯特城止頹勢4球輕取維拉

英超戰至最後直路，前列的李斯特城及下游的阿士東維拉各有所需，一場勝仗對雙方同樣重要，可惜勝方只得一隊，華迪打破入球荒並連下兩城，加上哈維班尼斯梅開二度，最終主場4球大破維拉，力保聯賽第3位的領先優勢。

近7場聯賽僅得一場勝仗、連續4場不勝的李斯特城，聯賽第3位的領先優勢被車路士及曼聯大幅收窄，急需要一場勝仗終止頹勢；處於水深火熱的維拉，3分對他們的護級形勢同樣重要。

阿士東維拉4球不敵李斯特城後，護級形勢更加嚴峻。（路透社）

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李城尖刀華迪今仗先列後備，缺少前線的數糊人物，雖有不少攻勢仍未能攻破對方大門，直至上半場末段，哈維班尼斯接應長傳，維拉門將連拿欲出迎解圍惟不果，被班尼斯推過後射入空門，在40分鐘打開紀錄。

華迪在59分鐘入替伊恩拿祖，球賽形勢隨即改變，維拉中堅明斯禁區內犯手球，華迪主理12碼建功，入替僅4分鐘建功，及後他在79分鐘勁射近柱再下一城，加上班尼斯在85分鐘錦上添花，結果4球大破維拉，全取3分，以53分暫列聯賽第3位，並續以5分領先車路士；維拉則以25分排聯賽「尾二」。

維拉門將連拿出迎卻被哈維班尼斯推過並射入開紀錄一球。（路透社）

華迪披甲約30分鐘便梅開二度。（路透社）

華迪今仗迎來效力李城的第300場上陣，該名33歲的鋒將入替後效果立竿見影，在僅7次觸球便梅開二度，可見他的把握力之佳，同時打破長達兩個多月的入球荒，自去年12月底後再度取得聯賽入球。

華迪在今季累積19個英超入球，而他的入球對李城相當重要，因為在華迪有入球的賽事中，李城的勝率高達92%，今季僅一次不敵對手，其餘12場同樣報捷。

該名當年李斯特城歷史性封王的功臣之一，華迪表示今場勝仗對球隊至關重要，並展示出一場勝仗的應有質素，希望球隊在餘下賽事可以保持這個水平的發揮。

華迪入替後，李斯特城鋒線效率大大改善。（路透社）

李斯特城在今季華迪有進帳的聯賽中，至今僅一場落敗。（路透社）

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