【英超】熱刺前線再受傷患打擊　哈利卡尼康復進度良好復出在望？

「一不離二，二不離三」，熱刺前線兩大王牌哈利卡尼及孫興慜一同缺陣，前線的人選本已不多，在出戰歐聯16強次回合前夕再收到壞消息，冬季轉會窗加盟表現對辦的貝雲積，因為左腳足踝受傷大有機會錯過今季餘下賽事。

熱刺在踏入2020年後諸事不順，對上一場勝仗已是2月中，由孫興慜手部骨折負傷踢足全場絕殺阿士東維拉，可是這位韓國球星此後隨哈利卡尼進入傷兵名單，及後他們5場各大賽事未嘗一勝。

孫興慜與哈利卡尼一同缺陣，大大削弱熱刺的攻力，主帥摩連奴的前線選擇不多，而在冬季轉會窗新加盟的貝雲積（Steven Bergwijn）正是球隊的及時雨，上陣5場聯賽已攻入兩個入球。

貝雲積在對般尼一仗傷出，使熱刺的前線雪上加霜。（路透社）

歐聯16強次回合直播賽程（按圖放大）

該名22歲的荷蘭翼鋒，在上周末的聯賽亦有披甲鬥般尼，但他戰至末段因傷退下火線，熱刺官方網站在英國時間周一（9日）公布貝雲積的傷勢，指他的左腳足踝嚴重扭傷。摩連奴在出席歐聯16強的賽前記者會時，表示貝雲積大有機會提早「收咧」，不會在今季再度披甲。

熱刺證實貝雲積左腳足踝受傷，大有機會錯過今季餘下賽事。（路透社）

雖然壞消息一個接一個，但數張照片卻令不少熱刺球迷感到安慰。前線尖刀哈利卡尼早前完成大腿手術後，一直積極接受康復治療，希望趕及在今季內重返賽場，熱刺在社交網站上載卡尼在訓練場輕抒腳頭的照片，力證他的康復進度良好。

該名26歲的熱刺射手亦在個人Instagram中發文，上載一段他的訓練片段，並表示「重返球場再度運用皮球訓練的感覺真好（Love being back on the grass with a ball at my feet）」。

哈利卡尼完成手術後康復進度良好，並希望提早提升狀態復出。（路透社）

英超第30輪直播賽程（按圖放大）