【英超】熱刺前線再受傷患打擊　哈利卡尼康復進度良好復出在望？

「一不離二,二不離三」,熱刺前線兩大王牌哈利卡尼及孫興慜一同缺陣,前線的人選本已不多,在出戰歐聯16強次回合前夕再收到壞消息,冬季轉會窗加盟表現對辦的貝雲積,因為左腳足踝受傷大有機會錯過今季餘下賽事。

熱刺在踏入2020年後諸事不順,對上一場勝仗已是2月中,由孫興慜手部骨折負傷踢足全場絕殺阿士東維拉,可是這位韓國球星此後隨哈利卡尼進入傷兵名單,及後他們5場各大賽事未嘗一勝。

孫興慜與哈利卡尼一同缺陣,大大削弱熱刺的攻力,主帥摩連奴的前線選擇不多,而在冬季轉會窗新加盟的貝雲積(Steven Bergwijn)正是球隊的及時雨,上陣5場聯賽已攻入兩個入球。

貝雲積在對般尼一仗傷出,使熱刺的前線雪上加霜。(路透社)

歐聯16強次回合直播賽程(按圖放大)

該名22歲的荷蘭翼鋒,在上周末的聯賽亦有披甲鬥般尼,但他戰至末段因傷退下火線,熱刺官方網站在英國時間周一(9日)公布貝雲積的傷勢,指他的左腳足踝嚴重扭傷。摩連奴在出席歐聯16強的賽前記者會時,表示貝雲積大有機會提早「收咧」,不會在今季再度披甲。

熱刺證實貝雲積左腳足踝受傷,大有機會錯過今季餘下賽事。(路透社)

雖然壞消息一個接一個,但數張照片卻令不少熱刺球迷感到安慰。前線尖刀哈利卡尼早前完成大腿手術後,一直積極接受康復治療,希望趕及在今季內重返賽場,熱刺在社交網站上載卡尼在訓練場輕抒腳頭的照片,力證他的康復進度良好。

該名26歲的熱刺射手亦在個人Instagram中發文,上載一段他的訓練片段,並表示「重返球場再度運用皮球訓練的感覺真好(Love being back on the grass with a ball at my feet)」。

哈利卡尼完成手術後康復進度良好,並希望提早提升狀態復出。(路透社)

英超第30輪直播賽程(按圖放大)