【足球轉會】曼聯膽敢硬撬熱刺神鋒　願付7000萬英鎊買維拉柏豪

曼聯自從1月收購波基斯費南迪斯（Bruno Miguel Borges Fernandes），戰績全面提升未再嘗敗績，英國小報報道，紅魔鬼行政總裁活華特（Ed Woodward）有意在今夏大手買人，甚至膽敢挑戰熱刺主席利維（Daniel Levy），以收購這支勁敵王牌前鋒哈利卡尼（Harry Kane）。

英國《每日郵報》稱，曼聯心儀哈利卡尼已久，領隊蘇斯克查一直急於在市場尋找前線領軍人物，今年一月未能簽入艾寧夏蘭特（Erling Haaland），改為借入恩哈路（Odion Ighalo）一解燃眉之急。

雖然傳聞看似水份甚高，但曼聯自高價放走盧卡古後，陣中首席射手位置確實空懸，鎖定哈利卡尼填補空缺也不足為奇。連《倫敦標準晚報》亦稱，曼聯行政總裁活華特有意借收購哈利卡尼，重燃挑戰熱刺主席利維的機會。

熱刺當然不會希望放走陣中王牌，尤其領隊摩連奴正打算以哈利卡尼為重心組軍。到底傳言是真是假，要留待今夏才能揭曉。

曼聯今夏轉會最新目標，竟然是熱刺射手哈利卡尼。（路透社）

哈利卡尼復操！（按圖進入）

相對追逐哈利卡尼，阿士東維拉隊長基亞利殊（Jack Grealish）可能是個曼聯更實在的目標。聯賽盃決賽維拉不敵曼城後，因外形相似香港歌手周柏豪而被香港球迷戲稱為「維拉柏豪」的基亞利殊傷心倒地，他的一副沮喪臉容，猶如快將告別這支自小效力的母會，再次掀起他今夏離隊新一浪傳言。

據英國《鏡報》指，曼聯今夏願意付出高達7000萬英鎊轉會費簽入基亞利殊。24歲的「維拉柏豪」今季31次為球隊上陣攻入9球並取得8次助攻，是球隊的進攻發電機，表現搶眼。

維拉目前以25分排英超聯賽第19位，深陷護級危機。外界相信球隊來季若降班英冠，將無法再留住這位陣中靈魂人物。除曼聯外，多支英超球隊也被指對基亞利殊有興趣，然而他們出手應難望與紅魔鬼看齊。

維拉難離難捨基亞利殊（按圖放大）