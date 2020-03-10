【足球轉會】曼聯欲收購伯明翰神童　成功挽留華裔血統豪門獵物

ESPN消息指，曼聯再次啟動伯明翰16歲神童祖迪比寜咸（Jude Bellingham）收購行動，預備在今夏出手。 紅魔鬼邀請比寧咸到訓練基地卡靈頓參觀，照片被英國小報捕捉到，其後ESPN根據消息人士指出，曼聯有意再次出手收購這位2003年出生的小將。

比寧咸今季32次為伯明翰在英冠上陣，他周一（9日）在父母陪同下，參觀曼聯的卡靈頓訓練基地。

ESPN消息指，伯明翰批准英國本土和海外球會就球尾收購比寧咸跟這位小將接洽，蘇斯克查已視此子為曼聯一隊收購目標。

曼聯早在今年一月已同意簽入比寧咸並願意將他借回伯明翰直到季尾，可是當時雙方未能就轉會費達成協議。伯明翰當時對比寧咸標價約3000萬英鎊，並要求交易主要以現款為主。

曼聯收購目標：16歲神童比寧咸介紹（按圖進入）

比寧咸父母被拍得到曼聯訓練基地卡靈頓參觀照片，據了解比寧咸坐在後座。（Twitter圖片）

時隔數月，他的身價進一步跳升至5000萬英鎊，曼聯為免再次「走寶」，周一甚至出動終極武器──由傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）親自陪同比寧咸一家參觀。

即使仍只有16歲，比寧咸身材已相當高大。英冠比賽向來體力化，以此稚齡竟可在37輪賽事中32次上陣，足見體能和身體質素兼備，還取得4入球3助攻，是英格蘭本土另一超級新星。

由於年齡所限，比寧咸目前跟伯明翰的合約仍屬學徒球員性質，周薪僅為145英鎊。到6月29日他17歲生日時，才可簽署職業球員合約，相信屆時會有一份上10萬英鎊周薪合約等待他。

曼聯成功留住有華裔血統的天才球星鍾達希（Tahith Chong）。（Getty Images）

又要同多蒙特爭 鍾達希留隊

比寧咸是伯明翰史上最年輕入球者，最終能否成為紅魔新一員，仍是未知數，因為曼聯在轉會市場要再次面對勁敵：多蒙特。今年一月雙方已在艾寧夏蘭特爭奪戰中交手，曼聯最終敗陣，今次不知鹿死誰手。此外，盛傳車路士、拜仁慕尼黑和皇家馬德里等多間富豪球會均對此子有興趣。

相對收購比寧咸的未知數，曼聯成功留住有華裔血統的天才球星鍾達希（Tahith Chong）可能更值得高興。原本曼聯預備組兩大天才小將安祖高美斯（Angel Gomes）和鍾達希跟續約問題談不攏，鍾達希成為祖雲達斯、AC米蘭等多間豪門球會目標。

不過當外界以為鍾達希離隊勢在必行之際，卻出現意料之外變數，他的經理人指出，此子近日已跟曼聯傾妥合約，勢將留隊。