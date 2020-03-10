【歐聯】摩連奴信心爆棚反勝晉級無難度　自信有力領熱刺登頂

「相信自己﹑相信球員﹑相信球會」，3個「相信」支撐熱刺主帥摩連奴。 熱刺今季的錦標希望只剩下歐聯，但在歐聯16強首回合同樣失利，今仗以殘陣作客萊比錫絕不容有失。 不過，摩連奴依然相信自己是「特別的人」，深信自己有能力在任期內帶領熱刺奪冠。

熱刺在英超聯賽早以無緣爭冠，早前在英格蘭足總盃16強與諾域治力戰120分鐘，結果互射12碼憾負出局，今季只剩下歐聯一個錦標。摩連奴接任熱刺主帥後，不少熱刺球迷希望摩帥為球隊帶來引頸以待的錦標。

不過，或許這個奪標夢在今季未能實現，熱刺在歐聯16強首回合在主場一球不敵RB萊比錫，在今晚深夜作客德國出戰次回合，必須擊敗對手才可力保奪冠的希望。

熱刺在足總盃16強互射12碼不敵諾域治出局。（資料圖片／路透社）

歐聯16強次回合直播賽程（按圖放大）

熱刺近況相當一般，加上傷兵問題的影響，在各大賽事連續5場不勝，而摩連奴的帥位被受外界質疑，但他依然深信自己為球隊帶來冠軍，「我僅在熱刺執教僅3至4個月，球隊在近期面對不少困境，但我對自己﹑球員及球會依然充滿信心，我將在合約期內為熱刺贏得錦標，熱刺亦將與我以前所有執教的球隊一樣，終有一日可高舉獎盃。」

熱刺備戰作客RB萊比錫的歐聯16強次回合賽事。（路透社）

新兵貝雲積在對般尼一仗中傷出，「十字軍」名單再添一員，但摩連奴依然信心十足，球隊可以反勝晉級，「雖然球隊的傷兵數字與日俱增，但全隊上下依然充滿信心，而我亦十分冷靜及正面，球隊的走勢並非很好，不過球員們十分努力地付出，他們值得在淘汰賽中享受勝利的喜悅。」

摩連奴在賽前記者會時神情輕鬆，對球隊反勝充滿信心。（路透社）

英超第30輪直播賽程（按圖放大）