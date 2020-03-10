【東京馬拉松】3.8萬條香蕉去哪兒？　獨特構造創「疫市」奇蹟

東京馬拉松因新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐日本而「大縮水」，只限精英跑手參加。大會向一般跑手提供的補給物資全部收起，包括最主要的補給品——香蕉。 派不上用場，3.8萬人分量的「來佬」香蕉可幸沒有浪費，更因香蕉的獨特構造，「疫市」中突圍而出，迅速散貨。

賽會準備給跑手的補給品之中，約3.8萬條、重達5.6噸香蕉從菲律賓棉蘭老島進口，本計劃於賽前一天收貨。惟東馬賽會在2月17日一聲令下，賽事逾3.7萬一般跑手名額取消，但香蕉已經在「海上」。

東京馬拉松變成精英賽，場面頓時變得冷清。（美聯社）

輸入香蕉的生果商Dole解釋，由於日本檢疫政策中關於防蟲的條文，香蕉須在青色未熟的狀態下從菲律賓「起程」，「用冷藏船運載5天到日本，抵埗之後運到貨倉，用一星期加速成熟，變成黃色，交到賽會手上」。

沒有一般跑手，補給支援全部消失。（Getty Images）

Dole收到賽會通知取消後，「第一次遇到這種緊急事態，怎算好」，立即思考如何應變。他們想到以不同方式令商戶多接一點貨，卻未料到疫情之下，一些商店主動要貨，「有些店訂貨量多了兩成」。Dole的負責人估計，日本政府要求全國中小學於3月2日停課避疫，小童都要留在家中，令零食的需要增加。「香蕉營養豐富，不用刀切，出手剝皮就可以，適合小童安全食用。事有湊巧，這批香蕉剛好可以應市。」

東馬為日本馬拉松東京選拔賽之一，結果由大迫傑取得最後一張奧運入場券。（美聯社）

其他在本地出產的補給品，例如三文治及蜜柑，皆可以及時跟生產商協調，均妥善處理。