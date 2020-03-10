【東京奧運．拳擊】曹星如為何敗予世界冠軍？洗禮過後明日將更強

「神奇小子」曹星如今晨（10日）在東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，對上賽事頭號種子－－應屆世界業餘拳擊錦標賽男子羽量級（52至57公斤）冠軍米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov）。 面對業餘拳擊的頂級高手，到底職業賽出身、業餘經驗不足的Rex敗在什麼方面？

擊敗曹星如的米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov）既是世界冠軍，我們賽前也為大家分析過他的特點－－力量大、體能好，出拳密度和抗打能力都很高，更喜歡埋身肉搏、能進就不會退，主要採用力量強和攻擊距離短的勾拳。



接下來，我們逐回合分析曹星如跟米薩夏利諾夫交手的戰況。

米薩夏利諾夫（右）擁有壓倒性的力量及抗打能力。（Olympic Channel）

第1回合

這是曹星如打得最好的回合，鐘聲一響，即時「入局」，戒掉了慢熱問題。他以中距離為主軸，配合步法，左右遊走，不讓勇猛如牛的米薩夏利諾夫輕易衝到近身距離，還不時用組合拳進攻，可說是進退有據。當然，世界冠軍都不落下風，力量型的他佔據較多台中央位置，主動施壓，氣勢強勁。

第2回合

比賽再開，曹星如繼續保持中距離戰，對手就施放更大壓迫感。曹星如用輕拳開路，限制對米薩夏利諾夫手部位置，一時用於防守，一時配合重拳打在對手身上，組合美妙，可惜無法擊破米薩夏利諾強大的抗打能力。米薩夏利諾以拳還拳，雙方同時中拳，優勢落在力量型的米薩夏利諾身上，戰至後段，米薩夏利諾更打出又快又準的重拳，這回合明顯佔到優勢。

在極為強韌的米薩夏利諾夫面前，曹星如未有退縮，到末段仍奮力進攻。（Olympic Channel）

第3回合

最後回合，分數佔優的米薩夏利諾，大部分時間留守在中距離，減少失分機會，所以曹星如的攻擊更難得手。由於米薩夏利諾領先，可以看準時機先進攻，數次鑽進曹星如腹部，打出連環重拳，曹星如則沒有怯陣，繼續進攻至完場。



經歷世界冠軍洗禮，相信Rex已體認到職業拳擊的打法，到底能否應用於業餘拳壇。明天（11日）他在負方賽的對手斯伯殊（Daniyal Shahbakhsh）的頭銜不及米薩夏利諾夫亮麗，上仗體會過業餘拳壇的頂尖力量後，對信Rex已對更着重分數的三回合制打法會更有把握、交出更好表現。

曹星如出戰奧運資格賽時刻：