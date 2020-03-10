【足球熱話】埃及七旬老人終圓職業夢　首戰入波　再踢一場破紀錄

Ezzeldin Bahader 6歲時就於埃及首都開羅街頭踢足球，一直夢想成為職業足球員，到了75歲終於圓夢，成為埃及第3級別球隊10月6日的球員，日前首次上陣，更憑一球12碼取得自己職業生涯首個入球，再次證明人老了仍可以繼續追夢，只要踢足全場就可以打破健力士世界紀錄。

要打破健力士最老職業球員紀錄，Bahader需要踢足兩場比賽。這名已有6個孫兒的老人，職業生涯有個絕佳開始，在對勁敵Genius一戰不僅以正選出場，而且更是隊長。雖然他一控球，對方守將都「錫住錫住」不會埋身壓迫，但Bahader全場踢得認真，更射入12碼，為10月6日取得1分，比賽終以1：1打和。

Bahader（黃衫）生涯地標戰有個好開始。（網上圖片）

Bahader賽後道：「我成為了世上最年長的球員，在正式比賽出場並入球，本來上場就可以達成最老出場球員的紀錄，可是最後一刻我受傷了，本來以為做不到，但現時我只希望可以再踢多一場90分鐘的比賽。」

Bahader比賽後未見倦容，雖然Genius及10月6日是勁敵關係，但Genius球員賽後紛紛與他合照，為這歷史性一刻留念。現在Bahader必須要踢足一場正式賽事，才可以刷新健力士紀錄，現時紀錄保持者為以色列球員Issak Hayik，去年他以73歲又95日之齡，為以色列球隊Ironi Or Yehuda把關。

雖然對手未有壓迫，但Bahader踢得十分認真。（網上圖片）

Bahader為10月6日射入12碼。（網上圖片）

妻子無限量支持：「沒有什麼不可能」

Bahader 6歲時就已於開羅街頭踢波，想不到過了近70年後會完成夢想，其妻子Fatma入場觀戰後亦為丈夫感到高興：「我真的十分十分開心，我希望他能圓成夢想，因為沒有什麼是不可能的。」

入後之後，Bahader的隊友都十分興奮地與他慶祝。（網上圖片）

簽下Bahader的10月6日不達言，與75歲的老人家簽約，無非是想叨光成為紀錄的一部分。教頭Ahmed Abdel Ghany說：「老實說，我們在技術層面上沒有什麼得益，但我們1月簽下他後，一直幫他操起狀態，讓他可以應付90或180分鐘。」

Bahader比賽過後仍不見疲態，除要於球會操練外，自己亦聘請私人教練谷起狀態，一切都是為了一圓成為職業足球的夢想，而且並非只是「柴娃娃」地上場，而是認真比賽，為球隊爭取勝利。