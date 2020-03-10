【新冠肺炎】Twitter瘋傳麥巴比現病徵　英冠諾定咸森林班主確診

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）蔓延之勢不減，歐洲成為重災區，英冠諾定咸森林班主Evangelos Marinakis ，於自己的instagram承認確診。 現時疫情使得人心惶惶，巴黎聖日耳門（PSG）射手基利安麥巴比日前因身體問題未有出席練習，網上即時瘋傳麥巴比出現病徵，惹來「中招」疑雲。

森林最大股分持有人Marinakis於自己的IG表示，「最近的病毒找上門了」，這名希臘商人指自己現時正跟足醫生指示接受隔離。他於聲明中寫道：「最近的病毒找上門了，我自覺有責任讓公眾得知事實，我現時感覺良好，遵從醫生指示接受治療及隔離，我強烈建議其他患病的希臘國民也這樣做，我希望大家早日康復。」

森林班主自爆確診武漢肺炎。（Getty Images）

Marinakis英國時間上周五在森林不敵米禾爾一戰亦有入場觀戰，暫時未有消息指森林除他外有其他職球員出現身體問題，這支英冠球隊下仗將作客錫周三。英媒指出，已收到消息森林已跟英冠賽會溝通，未來日子將會緊密留意情況發展。

這名希臘商人亦是希臘球隊奧林比亞高斯的班主，這支希臘球隊今周在歐霸盃16強回到主場鬥狼隊，歐洲足協早前已宣布這場比賽會以閉門形式舉行。至於歐霸盃與奧林比亞高斯同組的阿仙奴，亦急急出聲明表示，在2月27日對奧林比亞高斯的比賽，無人與Marinakis接觸過，又會繼續關注球員、職員健康，跟足防疫措施行事。

麥巴比身體問題未有出席日前操練。（美聯社）

PSG今仗不容有失，但麥巴比未能上陣。（美聯社）

「麥巴比+武漢肺炎」成Twitter熱門搜尋

新冠肺炎於歐洲爆發，現時已到人心惶惶的程度。麥巴比因身體抱恙未有出席歐聯次回合對多蒙特的賽前操練，Twitter更傳他出現「嚴重心絞痛症狀」，疑似出現武漢肺炎的病徵，「肯定無法於對多蒙特一仗出場」。「麥巴比 武漢肺炎（Mbappe Coronavirus）」更成為了Twitter熱門搜尋字眼。據外國傳媒報道，麥巴比身體抱恙，喉嚨發炎未能出席操練，暫時未知可否出場作賽。

PSG主場對多蒙特的歐聯16強次回合賽事，日前已宣布閉門作賽。