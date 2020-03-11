【歐聯】熱刺出局連續12季四大皆空　RB萊比錫阿特蘭大首晉8強

歐聯上屆亞軍、英超的熱刺在歐聯16強行人止步。兩支新興勢力在歐聯創造球會歷史，同樣首次躋身8強。 德甲球隊RB萊比錫在16強次回合3：0輕勝上屆亞軍熱刺，總比數4：0晉級。而意甲阿特蘭大作客西甲華倫西亞，因新型肺炎（俗稱武漢肺炎）而閉門作客，險勝4：3，總比數贏8：4晉級。

萊比錫主場迎戰傷兵滿營的熱刺，全場控制戰局。隊長沙比薩（Marcel SABITZER）一射一頂，上半場21分鐘已為萊比錫帶來兩球優勢。

相反，擺出三中堅陣式的熱刺攻不銳守不穩，上半場僅得1次射門中目標。這支上屆亞軍下半場未見起色，反撲乏力，完場前再被科斯貝治（Emil FORSBERG）錦上添花，兩回合合計負0:4，16強出局，將連續12季四大皆空。

沙比薩上半場梅開二度，為萊比錫奠定勝局。（路透社）

莫拉無力再演上季四強次回合帽子戲法，賽後相當失望，領隊摩連奴上前安慰。（路透社）

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至於首次參戰歐聯的意甲球隊阿特蘭大，繼續神奇之旅。他們繼首回合，再次在華倫西亞身上取得4球，斯洛文尼亞中場伊利錫（Josip ILICIC）演出「大四喜」。他於上半場射入兩個十二碼，被華倫西亞的加美路（Kevin GAMEIRO）兩度扳平，並有費倫托利斯（Ferran TORRES）助主隊反超前。伊利錫此時再入兩球，令阿特蘭大作客取勝。

伊利錫為6年多以來首位淘汰賽一仗入四球的球員，上一人為波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基於2013年4月效力多蒙特時，於準決賽首回合4度射破皇家馬德里大門。

伊利錫獨取四球，助阿特蘭大晉級。（路透社）

歐聯16強次回合賽程（按圖放大）