【歐聯】阿特蘭大4：3再挫華倫西亞延續神奇之旅　伊利錫大四喜

今屆首次踢歐聯的意甲球隊阿特蘭大，延續神奇之旅，16強次回合作客華倫西亞上演一場入球騷，4：3再勝一仗，連同首回合贏4：1，以總比數8：4出線，晉級八強。

即使受新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情影響，今仗需閉門作賽，兩軍在觀眾席空無一人的球場作賽，仍然沒有欺場。

被改造成前鋒的斯洛文尼亞球星伊利錫（Josip ILICIC），開賽僅3分鐘即主射十二碼中鵠為阿特蘭大先開紀錄。之後雙方入球梅花間竹，法國前鋒加美路（Kevin GAMEIRO）21分鐘為華倫西亞扳平，完半場前伊利錫再次主射十二碼入網為客軍半場領先2：1。華倫西亞兩球十二碼均是因為法國守將莫達迪亞卡拜（Mouctar DIAKHABY）禁區內犯禁所致。

至下半場，加美路51分鐘為華倫西亞追成2：2，67分鐘費倫托利斯（Ferran TORRES）為球隊射成3：2反超前，不過伊利錫隨即再入兩球，個人上演「大四喜」，帶領球隊4：3贏波，阿特蘭大繼首回合之後，再次轟入4球，以總比數8：4昂然晉身八強。

武漢肺炎疫情下的歐聯（按圖進入）

+ 5 + 4 + 3

伊利錫今仗表現光芒四射，個人包辦四個入球，亦令他成為6年多以來歐聯首位淘汰賽一仗攻入四球的球員。

對上一次有球員得此創舉，經已數到波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基於2013年4月效力多蒙特時，於準決賽首回合4度射破皇家馬德里大門。

歐聯16強次回合餘下直播賽程（按圖放大）