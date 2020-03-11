【東京奧運．拳擊】曹星如資格最終戰免費直播　勝出即入奧運

「神奇小子」曹星如今日（11日）繼續出戰在約旦安曼舉行的東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽。 縱使前日在8強敗予世界冠軍米薩夏利諾夫，Rex今日若在負方賽擊敗來自伊朗的19歲小將斯伯殊（Daniyal Shahbaksh），仍可取得奧運資格。

曹星如今日對斯巴殊一仗是真正「生死戰」，勝出一方即可登上奧運列車，參加4個多月後展開的東京奧運；而落敗一方，則需要出戰5月在法國巴黎的世界遺材賽，與其他洲份的敗者一同爭奪餘下資格－－但難度無疑大得多，要獲得奧運資格，對Rex來說，今仗是不能放手的機會。

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賽事資料： 男子羽量級（52至57公斤）負方賽 曹星如（香港） Vs 斯巴殊（伊朗） 第1節第5場 （約香港時間傍晚5時45分至6時展開）

曹星如上仗不敵世界冠軍米薩夏利諾夫。（Olympic Channel）

伊朗小將斯巴殊是什麼來頭？

斯巴殊現年19歲，在業餘拳壇出道僅1年多一點，出戰奧運資格賽前，他曾打過3場比賽，獲2勝1負。在今次資格賽他由首圈打起，先擊敗台灣拳手；16強對巴布亞新畿內亞的Jamie Tumun Chang，第2回合1分41秒就在拳證終止比賽下獲勝；到8強對哈薩克的Serik Temirzhanov，於第3回合1分31秒棄賽落敗，其時眼角傷勢已不輕。

斯巴殊由於比賽經驗尚淺、資料也不多，但也可綜合出三個特點：

與Rex同是左撇子

今仗曹星如的對手斯伯殊一樣是左撇子，擂台上遇到左撇子，距離、防守和切入方法都有不同，所以要重新部署和適應，有趣是今仗兩方皆是左撇子，所以「負負得正」，變相消除了左撇子特點。

積極卻不多變

斯伯殊打法積極，雙手護好頭部就勇往直前，但始終仍年輕，往返步法不算多，攻守轉換亦不及世界冠軍米薩夏利諾夫快和頻密。

力量中游

上仗米薩夏利諾夫利害之處是攻擊力和抗打能力皆站在世界頂尖，今仗斯伯殊就不及他恐怖，力量和抗打屬於中游水平，重拳不會重得像「一拳超人」，身體亦不會怎打也沒有反應，相信今仗星如不會再陷入上仗的困境。

曹星如今仗的對手斯巴殊（左）同是左撇子。（Olympic Channel）

圖看曹星如的Road to Tokyo：