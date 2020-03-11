【歐聯】摩連奴解釋熱刺反勝宣言背後「真理」　今夏無計劃大清洗

上季搏盡一兵一卒殺入決賽，與歐聯冠軍僅差一步。熱刺今季經歷換帥，下半季遇上「傷追人」，面對RB萊比錫的16強次回合，恍似敗象早呈。 領隊摩連奴賽前表示會帶領熱刺捧盃，又稱有信心淘汰RB萊比錫，結果不但事與願違，表現更毫無可取之處。摩連奴賽後坦言「職責所在」才說有信心反敗為勝，但強調會等待傷疲盡起，不認為今夏需要重整陣容。

熱刺在首回合主場落後0：1，今仗以艾歷迪亞、艾達韋列特及小將坦根加三名中堅，兩側翼衛起用奧里亞及不受重用的賴恩施斯隆。上回聯賽迫和般尼時任正選中堅的達雲臣山齊士，未有列入大名單。

各項賽事5仗不勝的熱刺，繼續攻不銳守不穩，受制於萊比錫的兩翼快速攻擊，後防兩側於上半場空位甚多，結果落後兩球返入更衣室，等同宣告返魂乏術。

熱刺門將洛里斯落地稍慢，被沙比薩射破大門而先失球。（美聯社）

摩連奴與麾下難掩失望，賽前豪言反勝晉級的願望落空。賽後記者會上，摩連奴坦言開賽之前，總得有反勝的信念，「我很正面，亦需要這樣做。賽前不能不相信，不能不樂觀面對，這是作為體育人在比賽前應有態度」。

不過，他直言對手實力強得多，「體能、強度、反擊、爭奪，他們都在頂點，對着一支身陷麻煩的球隊」。他續稱今仗落敗，並非單單因為傷兵，但持續有人受傷，問題延長至數個月，確實難以招架。

摩連奴在賽後記者會稱，有信心收復失地的說法只是職責需要，他明瞭球隊處劣勢。（路透社）

熱刺今仗落敗出局，摩連奴的執教生涯首次連續6仗不勝，球隊亦連續第12季未能奪取錦標。

要爭奪來季歐聯資格，本週日對曼聯的英超賽事相當重要。但摩連奴回應陣容問題，不認為球隊須於今夏重建陣容，「除非有大件事發生，否則下季開始時，施素高、卡尼、孫興慜、貝雲積、賓戴維斯都可候命。」而今仗表現不濟的前鋒迪利阿里，賽後公開向隨隊出征的球迷致歉。

熱刺有大量傷兵，不受重用的賴恩施斯隆，今戰出任正選左翼衛，表現普通。（路透社）

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