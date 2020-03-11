【01球評．歐聯】被時代遺棄的摩連奴　在熱刺窮途末路？

摩連奴（Jose Mourinho）近日在熱刺接連創下個人執教生涯不願記起的第一次：先是首次領軍四連敗，今晨歐聯16強次回合作客0：3慘負RB萊比錫出局，是他生涯第一次帶隊連續六仗不勝。 熱刺當然受到陣中兩大主力哈利卡尼和孫興慜缺陣影響，然而球隊陣中仍有不少好球員，只是「特別的一個」（The Special One）似乎已失去往日點石成金的威力，甚至有一份「被時代遺棄」的感覺。

去年11月20日走馬上任熱刺領隊時，摩連奴宣稱待業的11個月時間令他學懂謙卑，改口自稱「The Humble One」。領軍初期的確一度成功幫助球隊「止血」，連勝三場。可是熱刺很快已打回原形。

他擅長防守「泊大巴」戰術，卻修補不了熱刺防線漏洞，進攻方面更加乏善足陳，六個字講完：攻不銳、守不穩。上任領隊普捷天奴年代打下一套主攻風格根基，已消失得無影無蹤，變成綁手綁腳的四不像。

當然球隊一月轉會窗失去中場靈魂基斯甸艾歷臣，主力射手哈利卡尼繼而重傷長唞，到次席射手孫興慜亦提早收咧，摩帥似乎「神仙難救」，但身為上屆歐聯亞軍兼一支普捷天奴年代穩入英超前四甚至幾乎可望爭標的球隊，失去三個主力便要等同坐以待斃嗎？

歐聯：摩連奴未能帶領上屆亞軍熱刺晉級。（路透社）

歐聯：RB萊比錫16強兩回合均擊敗熱刺，出線具說服力。（路透社）

人工近普捷天奴一倍

不要忘記，摩連奴在上任記者會時才說過，「球隊陣容和青年軍成員質素，令我十分驚喜。能跟這些球員合作，實在太吸引。」不知道那是他的真心話，還是客套說話，事實是，他上任近4個月以來，除前線球員迪利阿里表現一度復甦外，看不到哪一位在他領軍下有突出演出，也沒有一個青年軍球員獲他青睞，受到重用。

這絕對不是對摩連奴吹毛求疵。熱刺管理層因為普捷天奴季初4個月戰績不濟將他辭退，不顧念他為球隊帶來的戰績和奠下基礎，是否也應以相同甚至更高標準看待摩連奴？畢竟普帥年薪為850萬英鎊（或周薪16萬英鎊），摩連奴的人工足足較前任高出80%，達1500萬英鎊（或周薪28.8萬英鎊），在英超僅次2000萬英鎊年薪的曼城領隊哥迪奧拿，熱刺陣中最高薪球員，是王牌射手哈利卡尼的20萬英鎊周薪，摩帥人工還高他一大截，然而他的工作表現合格嗎？

歐聯：熱刺16強被RB萊比錫狠狼踢出局，摩連奴安慰莫拉。（路透社）

1. 戰術保守 進退失據

昔日摩連奴的泊大巴戰術，令強隊無從入手相當頭痛。來到熱刺依然希望先求穩守，無論對手是拜仁還是般尼，保守戰術主旋律一成不變。問題是，熱刺一條防線本身已漏洞處處，門將洛里斯年月漸長身手不及盛年，一對中堅維頓漢、艾達韋列特年過30活力下降，艾歷迪亞串演效果一般，達雲臣山齊士算是較好，小將坦根加（Japhet TANGANGA）尚待觀察。

後防如此陣容加上下半季失去在攻守平衡起着關鍵作用的艾歷臣，中場失去重要屏障和串連，摩帥領軍26場以來，竟只有3場能保持不失球，其中一場還是靠曼城射失十二碼兼十人應戰所得，實在少得可憐。前線只靠前鋒質素博得入球，單天保至尊的哈利卡尼受傷後，還有突破能力強勁的孫興慜，連孫仔也受傷之後，球隊似已返魂乏力，毫無辦法可言。以一個拿全球第三最高人工的頂級主帥而言，絕對不合格。

摩連奴上任後，熱刺球迷仍在主場揚起印有前任主帥普捷天奴圖像的阿根廷旗幟。（Getty Images）

2. 再次開名鬧球員 更衣室瀕失控

摩連奴領隊生涯由高峰滑落，戰術運用「食老本」由領導全球變落後大市以外，主要還是他個人性格問題。無論在車路士或曼聯被辭退前，均曾發生將帥不和戲碼。足球管理向來有一不成文界線：球員表現不佳可以罵，但為保存球員和球隊顏面，所有狠話只會在更衣室內「解決」，不能在傳媒面前公開指罵，對個別球員點名批評更是一大禁忌。

可是摩佬總在找機會挑戰球員底線，上仗半場換走中場尼當比利，已是公然羞辱之舉，賽後受訪時還點名批評此子表現欠佳，令人嘩然。那絕對不是一個自稱「謙虛的人」明智之舉，執教曼聯時，他曾點名開罵左閘梳爾，又曾跟普巴操練時爆衝突，事件一路升級至一山不能藏二虎地步，曼聯最終選擇棄帥保車，將他辭退，如今事件似乎在熱刺將會再度上演。

摩連奴最初在車路士得以成功，有賴陣中四大主力泰利、林柏特、施治和杜奧巴助他鎮住更衣室，而且他們均是能夠接受批評的硬漢。可是新一代球員未必個個像他們一樣，千禧後有自己一套，受軟不受硬，他卻仍沿用昔日強勢的管理方式，自然事倍功半。

歐聯：有「小摩連奴」稱號的RB萊比錫主帥拿基斯文，領軍擊敗正牌摩連奴帶領的熱刺。（路透社）

3. 迷失的摩連奴

全盛時期的摩連奴，永遠一臉自信，風趣幽默，從容自若，魅力驚人。可是自從他接連在車路士和曼聯失敗收場，即使依然口才便給，卻猶如英雄遲暮。他靠著名的細心部署和球隊管理技巧，仍可為球隊帶來一定成績，不過已沒有任何驚喜。

領軍26場10勝3和9負，只計英超的話18戰9勝3和6負，勝率50%，確實較普捷天奴在12場聯賽3勝5和4負的25%優勝，在球隊今季傷兵問題和主力離隊下，屬可接受水平。可是盃賽表現相當失色，足總盃16強互射十二碼被護級隊諾域治踢出局，獎金最豐厚的歐聯賽事，分組賽作客負拜仁1：3，16強兩度不敵萊比錫，主場負0：1、作客大敗0：3，面對歐洲強隊顯得束手無策。

摩連奴當年帶領波圖贏得歐聯冠軍，一樣是「下風」球隊，他會無所不用其極計盡一兵一卒，為球隊帶來優勢。不知是否因為離開葡萄牙後，先後執教車路士、國際米蘭、皇家馬德里、重返車路士、然後到曼聯，多家豪門均大開水喉讓他盡情收購合心意的球員，他好像忘記如何運用過人才智和膽識以弱勝強，57歲的他遇上32歲的「小摩連奴」拿基斯文，會不會看到自己昔日影子？

小摩連奴歐聯完勝正牌摩帥（按圖進入）

+ 4 + 3 + 2

身在直播室的熱刺名宿兼前領隊荷杜（Glenn Hoddle），以熱刺人身份深感憂慮，「摩連奴不知是被足球拋棄了，還是他已失去魔法？他是否已失去自信？只有他自己才知道。」

殘酷的現實是，繼續食老本的摩連奴，無論管理風格以至戰術運用，均難以跟高普、哥迪奧拿等當代頂級教頭看齊，被時代遺棄。離開熱刺還是留下來？哪一個選擇也會陷入兩難的尷尬之中，現在他應該明白當年阿仙奴領隊雲格（Arsene Wenger）的感受吧。