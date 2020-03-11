【新冠肺炎】基達菲寧要健康不要晉級　斷然拒絕造訪意大利

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）在歐洲蔓延，周四的歐霸盃16強首回合，不少賽事受影響。 希臘球隊奧林比亞高斯班主Evangelos Marinakis自報確診後，英超狼隊要求押後歐霸盃16強首回合的作客賽事，但被歐洲足協（UEFA）否決。而西甲基達菲須前往重災區意大利作客國際米蘭，球會會長表明「生命要緊」，不會出發。

意大利北部倫巴第（Lombardy）地區成為新型肺炎疫情重災區，意國政府早前已下令封鎖該區。不過國際米蘭原定明晚主場對基達菲的歐霸賽事，尚未宣布取消。

基達菲會長安祖托利斯表示，早前要求UEFA更改場地被拒，令他們卻步，並指出除非有重大變更，否則他們不會啟程。安祖托利斯說：「我們不想走去新型冠狀病毒的中心點，沒有需要。」他認為「最緊要人冇事」，置勝負於度外，「如果判我們輸，我們就輸吧！」

基達菲會長安祖托利斯盡現良心僱主風範。（Twitter）

基達菲在32強淘汰阿積士晉級。（美聯社）

歐霸其他16強賽事也受到不同程度影響。狼隊官方發聲明稱，曾申請作客奧林比亞高斯一戰更改場地，亦已被拒，將尊重UEFA決定，起程赴希臘作賽，但再次促請UEFA考慮其他方案，「這不會是新型冠狀病毒影響的最後一場賽事」。

賽事因應希臘政府暫時禁止人群聚集，宣布閉門舉行。狼隊表明不支持歐洲賽事在閉門情况下舉行，且奧林比亞高斯的職球員正接受新型冠狀病毒測試，此行會令職球員承受不必要風險。

狼隊要求改期不得要領，領隊紐奴不情願之下前往作賽。（美聯社）

另一支打入歐霸16強的英超球隊曼聯，作客奧地利球隊寧斯的首回合賽事，同樣因奧地利政府建議而需閉門作賽。

歐聯16強次回合餘下直播賽程（按圖進入）