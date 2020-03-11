意甲球隊阿特蘭大在不被看好下，昂然挺進歐聯8強，所依靠的都是老生常談道理：團結合作和堅持風格。阿特蘭大的風格，就是不斷進攻，要攻到世人眼鏡盡碎。 阿特蘭大令人難以預測，全因為他們突破了世人對意大利球隊的想像空間，盡破一般固有印象和迷思。

意大利球隊只懂守？ No喇！

阿特蘭大陣容星味不如祖雲達斯和國際米蘭，甚至連拿玻里亦不如，但勝在夠團結。教練加斯柏連尼麾下，以超機動的352陣式行軍。先靠3中堅穩守，然後一對翼衛夏迪保亞和魯賓高辛斯勤力走動，進可攻退可守。防守時與3中堅平排，進攻時直插入對方禁區；中場靠迪魯恩控制節奏，轉守為攻；前線伊利錫及艾真度高美斯輪流逗後串連，或自行引球推進牽制敵位；全隊齊上齊落互相補位，球風並非以往意甲球隊只靠高質防線操作穩守突擊的踢法，自去屆意甲已盡顯低調強者本色。

伊利錫本為進攻中場，今季推前一格變前頭，效果出色。（路透社）

堅持風格，阿特蘭大的奇蹟之旅，能走多遠。（路透社）

進攻得分點多而分散 防不勝防

包括歐聯16強兩回合在內，阿特蘭大今季在歐聯攻入16球，出自10名不同球員，是所有球隊中入球人數最多的球隊。其中球隊射手伊利錫，今季歐聯一度被譏為「門口狗」，因為他今季意甲已入16球，但在歐聯6場分組賽後仍顆粒無收，直至16強首回合主場對華倫西亞才在歐聯開齋。為自己打打氣後，今仗終以一場「大四喜」來證明自己。至於隊長艾真度高美斯，則為典型「細細粒」前鋒，擅盤扭和鑽營，單是這一高一矮組合已威力強大。而其他隊友亦一樣能後上取分，令阿特蘭大成為近季意大利最多大手交易賽果的球隊，如今季意甲已曾3場聯賽射入7球。

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大開大闔猛攻 不利兩回合淘汰賽？

早在阿特蘭大歐聯分組賽初段連敗時，有人曾認為他們「有前無後，打死罷就」的風格，只能在本土發圍，出戰歐洲賽屬死路一條，結果他們就憑自己的風格，殺入淘汰賽。

魯賓高辛斯在分組賽末輪的入球相當關鍵，助球隊驚驗晉級。（資料圖片／路透社）

然後，愛潑冷水之人又出現，話阿特蘭大進攻足球「好睇唔好食」，分組賽有失分空間，輸波有得追；但踏入16強後，跟分組賽是兩個世界，球隊應要穩守行先，避免犯錯。阿特蘭大不習慣這種踢法，要被迫轉踢穩守突擊，只會自暴其短。而這兩回合賽果，阿特蘭大正是幽了這些潑冷水之人一默，告訴他們「進攻就係最佳防守」。首回合主場出擊，加上對手華倫缺少悍將高基連，當然搶得就搶，連領先後主帥加斯柏連尼亦堅持不刻意防守，反而趁華倫軍心散漫，再下幾城，手握4：1優勢踢次回合。

次回合作客更加未有因為作客環境不利又有領先優勢而「泊大巴」，仍然不惜氣力跟主對鬥攻，結果先取一作客入球下，華倫遲遲未能收回失地，最終崩潰了。可能，這種進攻風格未必能讓阿特蘭大笑到最後，但至少他們已證明自己不是意甲之恥，無論勝敗都可以昂然步出球場。

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阿特蘭大是不少意甲名將搖籃（按圖放大）