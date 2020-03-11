【歐聯】利物浦無懼新冠肺炎威脅　次回合鬥馬體會如常開波

利物浦歐聯16強首回合一球不敵馬德里體育會，但「紅軍」的主場威力非同小可，故衛冕之路未絕望。 惟現時新冠肺炎於歐洲疫情險峻，多場歐聯及歐霸賽事都要改為閉門作賽，閉門作賽的話勢令晏菲路威力大受影響。 「紅軍」決定如常開門讓球迷入場觀戰，僅設一般防疫措施，欲借「第12人」之力扭轉劣勢。

新冠肺炎於歐洲已有近19000宗確診個案，意大利確診數字已突破10000宗，英國亦已有382宗確診個案，並有6宗死亡，多個聯賽亦大受影響，需要改為閉門作賽，曼城周三（11日）深夜對阿仙奴的英超賽事，更因發現多名球員在早前對奧林比亞高斯一仗，曾與已確診的對手班主Evangelos Marinakis接觸過，相關球員需接受隔離而要延期。

外國更有傳媒爆料，指歐洲足協（UEFA）「正考慮在歐聯及歐霸今輪賽事完結後，停擺兩項賽事」。周二更爆出巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比「中招」疑雲，PSG周三連忙公布麥巴比就武漢肺炎病毒檢查結果為陰性，可見疫情已使得人心惶惶。

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利物浦首回合以一球落敗，次回合許勝不許和。（Getty Images）

高普指馬體會球員肯定會繼續圍球證意圖影響判決。（Getty Images）

不過，利物浦決定對馬體會不選擇閉門作賽，於官網公布以下防疫措施：

1. 晏菲路內所有洗手間都會有搓手液及除菌洗手液，並會貼上注意個人衛生的政府宣傳海報 2. 雙方賽前列隊時不會握手 3. UEFA安排的球童改為列隊歡迎兩軍入場，避免直接接觸

「紅軍」又於聲明中呼籲，持續出現武漢肺炎症狀的球迷，應盡快求醫並接受隔離。

利物浦主場威力非同小可，去季4強首回合作客3球不敵巴塞隆拿，次回合返到主場怒炒「地上最強」4：0，成為了近年歐聯經典之作，這支英超球隊最終於決賽擊敗熱刺，第6度捧起歐聯獎盃。

高普指上仗如果馬體會球員繼續投訴，文尼隨時被罰離場。（Getty Images）

高普：我們需要晏菲路

今季16強首回合硬撼西甲勁旅馬體會，利物浦終以0：1輸波。現時英超排第一的「紅軍」近期狀態一般，連同盃賽過去5場2勝3敗，今仗再鬥馬體會要扭轉頹勢並不容易，領隊高普已向眾將表明要預期馬體會使出什麼招數。

高普認為上場馬體會球員針對射手沙迪奧文尼，意圖欺騙球證讓文尼再次被罰黃牌，將這名塞內加爾射手趕出場。「文尼什麼都沒做錯，但我仍想如果再出現類似情況，他們會使球證出紅牌。」雖然利物浦今仗有隊長佐敦軒達臣可以候命，但門將艾利臣比加仍因傷缺陣，高普指「紅軍」要晉級，表現一定要「近乎完美」，「必須不停進攻，不停創造機會」，需要球迷全力支持，高普直指「需要晏菲路」。

3月12日4：00 am 歐聯16強次回合 利物浦 Vs馬體會 NOW643台/有線656、616台/myTV Super 303台直播

施蒙尼指馬體會可再下一城，擊敗利物浦入8強。（Getty Images）

施蒙尼：有信心可重創利物浦

另一邊廂，施蒙尼帶領的馬體會需要避免重蹈巴塞隆拿去季覆轍，但他們防守能力遠勝該支西甲勁旅，現時於西甲只失21球，只有皇家馬德里（19球）比他們少。施蒙尼在賽前未有透露是否會死守一球優勢，但就表明：「你們（傳媒）都已經知道我會怎安排了，我不認為陣容上會跟大家想像的有什麼大不同。」

這名阿根廷籍教頭又指「利物浦高位壓迫踢法可令馬體會受苦」，但有信心「可以重創利物浦」。

英超第30輪賽程（按圖放大）