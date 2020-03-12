「仲握？收埋隻手啦！」 世衛已宣布新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在全世界大流行，歐聯16強亦盛傳即將休戰。利物浦主場鬥馬體會的賽事，並未有安排閉門作賽，或成近期最後一仗有球迷的歐聯賽事。 一眾球迷在晏菲路希望與利物浦領隊高普擊掌，高普沒有欣賞球迷的熱情之餘，更喝罵他們。

新冠肺炎疫情在歐洲各國急劇惡化，使各大聯賽亦改以閉門作賽，甚至停賽至4月。不過，周中上演的歐聯及歐霸盃暫時亦如常進行，巴黎聖日耳門對多蒙特的一仗在零球迷的情況下閉門作賽，同時間的利物浦主場鬥馬體會則如常開放予球迷入場觀戰，依然座無虛席，不少球迷亦戴上口罩進場。

不少入場球迷亦戴上口罩觀戰。（路透社）

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英超賽會在上周賽事起取消賽前的握手儀式，以免增加兩軍球員的互相傳染機會。除了球員與球員之間要避免接觸外，利物浦主帥高普對球迷同樣嚴格執行，當他由球員通道走進球場時，不少球迷伸手希望與他擊掌，高普沒有理會外，更疑似以粗口喝罵球迷。

馬體會主帥施蒙尼賽前亦希望與高普握手，但高普卻伸出手肘，施蒙尼因始料不及而露出笑容。

高普喝罵球迷「收手」片段：

Now is NOT the time to be asking for high-fives, guys 😬 pic.twitter.com/UNwfQTC9oz — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020

高普與施蒙尼互相以手肘問候對方：

Diego Simeone goes to shake Jurgen Klopp's hand 👀



It's all in the mind games 😉 pic.twitter.com/NPC0br4kgh — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020

高普早前表示「有些事情較足球重要」，在疫情肆虐的年代所有人亦不能獨善其身，該名紅軍主帥在賽前記者會指取消握手儀式等措施，對外界亦有正面影響，「新冠肺炎疫情比想像中嚴重，我們需要採取不同措施與時間競賽，而取消握手正是其中一個方法，亦傳達正確的防疫措施。足球只是一場遊戲，我們亦是社區的一分子，大家亦要對抗疫作好準備。」

高普曾在賽前表示，職球員的身體健康比賽事本身更為重要。（路透社）

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