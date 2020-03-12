【足球熱話】朗拿甸奴監獄辦小型球賽　倉友特准參加　與同囚對飲

「細哨」朗拿甸奴早前到巴拉圭出席新自傳發布會及慈善活動，但被揭發用假護照入境被捕，現時還押候審。 這名巴西名將鎯鐺入獄，但牢籠生活似乎頗為寫意，有指他可與同囚小酌，對簽名要求有求必應，最近更有機會參加監獄舉行的小型足球賽，但就附有一個特別條件。

39歲的朗拿甸奴與胞兄Roberto因為於巴西的瓜伊巴湖的永久自然生態區設捕漁器，被巴西政府重罰850萬美元，但因無力償還，被法院取消護照不得出國，雖然去年與檢控官達成協議後獲發還護照，但二人在未知原因下用假護照到巴拉圭，最終被揭發。雖然這名2002年世界盃冠軍成員指被另一名被捕人士欺騙，但巴拉圭政府依然要他還押監獄候審。

朗拿甸奴因用假護照被捕。（路透社）

在有關單位正在調查案件，細哨及Roberto於巴拉圭的Agrupación Especializada監獄共享一個監房，剛好朗拿甸度入獄時，監獄正準備舉辦小型足球賽。有指「細哨」本來獲邀做觀眾，但有當地記者爆料指出，2005年得到金球獎的「細哨」獲得批准參加比賽，獄中各隊隊長都想得這名一代「球王」。

朗拿甸奴被拍到與囚友飲酒作樂。（網上圖片）

細哨為囚友簽友名。（網上圖片）

外國傳媒指這個比賽為監獄職員鼓勵舉辦，指希望在囚人士可得到更多娛樂，更多做運動的機會，但裝備就要在囚人士自支添置或自製。據悉今次比賽有10隊參加，「細哨」成為眾人的「目標」，但在囚人士已有協議，讓朗拿甸奴落場可以，但他不可以入波，藉以制衡有「細哨」一隊。

細哨退役後仍會參加小型球賽。（網上圖片）

在囚生活寫意

「細哨」及兄長二人仍希望獲釋，但法官認為他們有潛逃風險，因此下令當局收押兩人。檢控官認為他們可能被騙才使用假護照，因此建議罰款了事，但遭法官拒絕，他們隨即在被送到監獄扣留。

據朗拿甸奴被囚的巴拉圭監獄獄長華拉（Blas Vera）向路透社表示，細哨很快已適應獄中生活，「他大致來說適應得很好」，還稱這位一代球王精神不錯，「正如你在電視上看到的他一樣，經常笑容滿面。」即使安排跟其他被囚人士相同，但華拉揚言，「會盡力讓兩人住得舒適」。華拉似乎亦兌現了承諾，有照片流出朗拿甸奴與囚友飲酒作樂，更為其他在囚人士簽名留念，更似是在渡假。

朗拿甸奴笑住入獄，猶如電影情節（按圖放大）

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朗拿甸奴在獄中近照，即使在囚「細哨」仍保持樂觀。（Twitter）

一代球王朗拿甸奴有幾威？（按圖放大）

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