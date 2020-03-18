【新冠肺炎襲體壇．持續更新】東京奧運延期　日本首現球員確診

新型肺炎病毒（俗稱武漢肺炎）擴散至歐美地區，導致多項頂級體壇賽事受到影響，例如英超、西甲、歐聯、意甲、NBA及F1等，更陸續傳出有運動員確診的消息。 歐洲足協因應新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情擴散，歐洲國家盃決賽周改至明年、2021年6月11日至7月11日上演。英超賽會亦宣布，英超不早於4月30日重啟。日本首相安倍晉三，已正式向國際奧委會提出東京奧運延期一年。

【3月27日更新】

棒球：日本首次有職業運動員確診新冠肺炎。日職棒（NPB）阪神虎投手藤浪晉太郎、捕手長坂拳彌及外野手伊藤隼太一同染疫，3人曾經一同進餐。日職棒暫時希望球季在4月24日開幕，計劃不變。

詳細報道：日本棒球界首爆發 阪神虎投手失嗅覺後確診

【3月26日更新】

網球：四大滿貫之一，6月舉行的溫布頓網球賽能否如期舉行，賽會將於下星期開會決定。

【3月25日更新】

意甲：阿特蘭大門將史樸迪路（Marco Sportiello）對新冠肺炎病毒測試呈陽性反映，成為球隊首位確診球員，這是意甲的第15宗個案。

詳細報道：阿特蘭大出現首宗新冠肺炎個案 門將史樸迪路無病徵確診

奧運：延期至2021年夏天前塵埃落定，改期的來龍去脈及衍生問題，請看下列報道

【01體論】引發後續問題史無前例 延期後留下6點疑問

【01體論】改期取消世人心中有數 背後錢銀瓜葛無人願賭

【01體論】安倍奧運夢碎？ 最大勢力發聲令局勢一周急轉

【港隊】延期一年的一大迷思：香港運動員的資格已穩陣嗎？

【3月24日更新】

奧運：日本首相安倍晉三於24日與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）通電話，商討東奧延期。東奧組委主席森喜朗、東京都知事小池百合子、奧運大臣橋本聖子及內閣官房長官菅義偉等亦在場。日媒報道指，安倍晉三在會議中提及延期至來年春天或秋天，避開夏天的炎熱天氣。安倍晉三在會議後見記者表示，首先表明不會中止，但考慮運動員的競技狀態，以及參與奧運各方的健康與安全，已向國際奧委會建議延期1年，至2021年夏天前舉行。國際奧委會一方表示立場一致。

足球：現時土超球隊加拉塔沙雷教練泰廉證實確診，66歲的他於twitter向球迷說：「不用擔心，很快就再見。」泰廉曾為費倫天拿、AC米蘭、土耳其國家隊教頭。

奧運：日本首相安倍晉三今晚將會致電國際奧委會會長巴赫（Thomas Bach）舉行電話會議，討論新的奧運舉行日期。日媒《每日新聞》報道，日本政府同意本年內難以舉行。

詳細報道：【東京奧運】安倍晉三今電IOC會長商討延期 日本政府主張延期1年

澳職：澳洲足總早上宣布，澳職聯賽延期，到4月22日會再作決定，現階段足總對復賽表示樂觀，相信可以完成今個球季。星期一晚紐卡素噴射機贏墨爾本城2：1的比賽，成為澳職停擺前最後一場比賽。

【3月23日更新】

F1：阿塞拜疆站主辦方宣布，因疫情關係而決定延期，已經是今年第8個因肺炎疫情而受影響的分站。原定在阿塞拜疆站後舉行的加拿大站，雖然現時未有決定，但大有機會再度延期。

詳細報道：【F1】開季無期？阿塞拜疆站宣布延期 今年第8個分站受疫情影響

西甲：西班牙足總及西班牙聯賽賽會同意，各個階級聯賽無限期停賽。重開日期會依據西班牙政府指示。

奧運：波蘭奧委會發言人表示，希望奧運可以延期。發言人稱：「情況有變，疫症傳入波蘭，國內的新冠肺炎患者數目上升，波蘭運動員訓練的選項愈來愈多限制。很多奧運資格的選拔賽都被迫取消，奧運現在有太多不確定因素，這樣無法好好準備奧運。」

奧運：澳洲奧委會今日早上召開緊急會議，表示在疫情之下，難以召集運動員參加今年7月舉行的奧運，並告訴運動員準備延期到2021年的東京奧運。

詳細報道：澳洲奧委會籲選手預期2021年征奧 押後一年無懸念？

奧運：加拿大奧委會及殘奧委會宣布，如果東京奧運如期在7月24日起舉行的話，他們不會派運動員參與；他們希望國際奧委會可以將東京奧運延期一年，讓運動員及觀眾可以在一個安全環境下參與奧運。

詳細報道：加拿大宣布不派員征奧運 年輕女飛魚或衛冕夢碎

意丙：意大利丙組球會Pergolettese的前會長米基利（Andrea Micheli），早前染疫後離世，終年37歲。

詳細報道：【足球】意丙球會前會長遭新冠肺炎奪命 年僅37歲英年早逝

【3月22日更新】

意甲：阿根廷球星保羅戴巴拿（Paulo Dybala）證實確診，是球隊第三名確診者。保羅戴巴拿其後於Twitter表示，自己與女友都確診，強調雙方現時非常健康。另一意甲球會AC米蘭亦在官方網站指技術總監、前球星保羅馬甸尼（Paolo Maldini）及效力青年軍的兒子丹尼爾（Daniel Maldini）亦證實感染病毒。

詳細報道：【新冠肺炎．意甲】祖雲達斯保羅戴巴拿、AC米蘭馬甸尼父子確診

西甲：球會皇家馬德里前會長辛斯（Lorenzo Sanz）因感染新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）去世，享年76歲。他是1990年代帶領球會重拾輝煌的功臣，跟他感情要好的前皇馬球員兼女婿沙加度，為岳父發表一段感人悼文。

詳細報道：【新冠肺炎】皇馬前會長辛斯離世 曾領軍破歐聯荒 染疫仍願犧牲

詳細報道：【皇馬前會長辛斯離世】女婿沙加度催淚悼文 加盟一句話成神預言

中超：曾效力曼聯、現於中超山東魯能落班的比利時國腳費蘭尼，確診感染新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），或成為首名確診的中超球員。

詳細報道：【新冠肺炎】前曼聯球星回內地後確診 內媒公布「活動時間線」

【21/3更新】

空手道：香港空手道隊再接噩耗，與李振豪及曾綺婷同赴法國集訓的男隊員周家謙，今日初步確診，現於檢疫中心

詳細報道：空手道隊周家謙初步確診 李振豪克服嚴重頭痛腹瀉

羽毛球：國際羽聯公布，年度國家隊團體賽事，湯姆斯盃及優霸盃，原定5月16日至24日在丹麥舉行，將會延期至8月15日至23日舉行。若東京奧運如期舉行，即會在閉幕後一星期舉行。

西甲：西班牙媒體報道，愛斯賓奴6名確診職球員之中，包括中國國腳武磊。新華社及後證實武磊染疫的消息，中國足協亦發聲明指武磊「症狀輕微，正接受治療」。

詳細報道：武磊確診徵狀輕微正隔離 屬愛斯賓奴6人群組

武磊確診新冠肺炎，隨時累及全隊中國足球隊？（01美術製圖）

【20/3更新】

桌球：原定於4月18日至5月4日舉行的世界桌球錦標賽，宣布延期至7月或8月舉行。

空手道：本港體壇再有一人不幸確診，空手道運動員曾綺婷繼隊友李振豪之後染病，成為香港體壇感染新冠肺炎第二人。

詳細報道：李振豪隊友曾綺婷確診 成香港體壇第二宗個案

NBA：再有3支球隊出現確診個案，當中包括兩名湖人球員，但未有公布名字，而塞爾特人的史馬特（Marcus Smart）透過社交網站宣布自己染疫。另外，76人亦發聲明表示，隊內有3名成員確診。

詳細報道：塞爾特人史馬特確診 湖人兩將中招

德甲：法蘭克福公布一名球員的病毒測試呈陽性，但未有透露球員名字，而全隊球員將再接受驗測及隔離兩星期。

塞爾特人的史馬特（Marcus Smart）透過社交網站宣布自己確診，NBA現時有7隊共14人感染新冠肺炎。（01美術製圖）

【19/3更新】

NFL：正值休季期的美式足球界也淪陷，新奧爾良聖徒隊的教練桑恩披頓（Sean Payton）成為NFL首位確診感染新冠肺炎的病患，這宗病例同時亦宣告北美四大職業運動，美式足球NFL、籃球NBA、棒球NLB、冰曲NHL全部淪陷。

英超：英格蘭足總連同英超賽會、英格蘭聯賽會等發表聯合聲明指，聯賽暫停至4月30日，並同意特事特辦，今季毋須理會6月1日完季限期，改為不設限期。

詳細報道：https://bit.ly/2WychRn

J-League：日職賽會宣布今季不設降班，來季改為20隊競逐，有報道指後一季才會回復18隊。

詳細報道：https://bit.ly/2QvwHqh

意甲：祖雲達斯確診者魯加尼（Daniele Rugani）女友、體育記者Michela確診後證實已懷孕4個月。

詳細報道：https://bit.ly/2xLQFq4

西甲：艾拉維斯證實5人確診。

英超賽會宣布，今季毋須理會6月1日完季限期，改為不設限期。（01美術製圖）

【18/3更新】

中甲：梅州客家外援多利（Dorielton Gomes Nascimento）確診新冠肺炎，成為中國足壇職業球員首宗確診病例。

詳細報道：中甲梅州客家外援確診 港將徐宏傑與全隊齊入隔離營

艾拉維斯有5人確診。（Getty Images）

【17/03更新】

MLB：總裁Rob Manfred宣布無限期押後開季，暗示賽季或會縮短，30隊各撥100萬美元，即總共3000萬美元資助以季度合約聘請的球場員工維持生計。洋基（New York Yankees）再有小聯盟球員確診。

奧運：國際奧委會（IOC）主席巴赫表明，未有計劃押後在7月舉行的東京奧運2020，鼓勵運動員努力訓練，準備奧運。有奧委會委員則不滿他的決定，認為東京奧運如期舉行的話是不負責任。

高爾夫球：原定5月14至17日舉行的PGA錦標賽延期。

德甲：哈化柏林宣布，有一名球員對新冠肺炎測試呈陽性反應，他們沒有透露患者身分。哈化柏林所有球員、教練及更衣室職員都會自我隔離14天。

西甲：愛斯賓奴宣布6名一隊職球員對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，患者病徵輕微。

詳細報道：西甲愛斯賓奴疫情大爆發 6名一隊職球員確診

意甲：維羅納宣布，24歲意大利中場薩卡尼（Mattia Zaccagni）對新冠肺炎病毒測試呈陽性，成為首位確診的維羅納球員，他也是第12名染病的意甲球員。

意甲：祖雲達斯的法國中場馬度迪（Blaise Matuidi）對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，成為繼魯加尼後，第二位確診的祖記球員。

詳細報道：再有C朗隊友染病 祖雲達斯中場馬度迪確診

NBA：籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）確診患上俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒病（COVID-19），還有3名籃網隊友亦確診新冠肺炎。杜蘭特成為第4名確診的NBA球員。

詳細報道：NBA球星杜蘭特確診 呼籲大家都要小心

網球：原定於5月18日至6月7日舉行的四大滿貫之一法國網球公開賽也要延期，改到9月20日到10月4日才開打。

詳細報道：法國網球公開賽延至9月開打

歐國盃：UEFA證實歐國盃決賽周改至明年舉行，歐洲國家聯賽、U21歐國盃亦延至明年舉辦，波蘭足總透露本於明年6月開始的2022年卡塔爾世界盃歐洲區外圍賽，亦要改期上演。挪威足總率先爆料，指歐洲足協因應新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情擴散，歐洲國家盃決賽周改至明年、2021年6月11日至7月11日上演。

美洲盃：南美足協亦證實，本於今年上演的美洲國家盃亦會改到明年舉行。

詳細報道：歐國盃及美洲國家盃改至2021年舉行 世盃外圍賽延期

確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：

+ 39 + 38 + 37

足球：日本足球協會會長田嶋幸三周二證實確診新冠肺炎，成為日本體壇首名確診者。

詳細報道：日本體壇首確診 奧委會副主席兼足協會長染病

足球：西班牙馬拉加地區球會Atletico Portada Alta公布，21歲青年軍教練法蘭斯高加西亞（Francisco Garcia）不幸確診後離世，成為體壇首宗因新冠肺炎死亡的個案，也是西班牙最年輕死者。

詳細報道：【新冠肺炎】西班牙球會21歲青年軍教練離世 體壇首人染疫死亡

年僅21歲的足球教練加西亞，在周日不幸因新冠肺炎而離世。（Facebook截圖）

【16/03更新】

足球：現年70歲的瑞士足協主席布蘭克（Dominique Blanc）日前感到喉嚨痛和出現輕微咳嗽，前往醫院接受檢測，結果呈陽性。

【15/03更新】

NBA：底特律活塞大前鋒活特（Christian Wood）確診，他是第三個染疫NBA球員。

西乙：艾爾切（Elche）巴西前鋒莊拿達斯捷西斯（Jonathas de Jesus）確診，他表示自己正在家中，康復進度良好。

西甲：華倫西亞後衛加雷（Ezequiel Garay）確診，成為西甲聯賽首名患上新冠肺炎的球員。華倫西亞一隊全部球員一起進行新型冠狀病毒測試，結果連加雷在內，包括曾效力曼城的中堅文加拉（Eliaquim Mangala）、左閘荷西加耶​（José Luis Gayà）等共5名球員及職員呈陽性反應。



意甲：森多利亞再多兩名球員確診，分別為中場法比奧迪派利（Fabio Depaoli）及波蘭後衛比列薩尼斯基（Bartosz Bereszynski），令森多利亞確診球員數增至7人。

【14/03更新】

意甲：費倫天拿及後公布再多兩名球員確診，包括季中從狼隊借用加盟的前鋒柏德列古度尼（Patrick CUTRONE）及阿根廷守將謝文比薛拿（German PEZZELLA）

意甲：森多利亞公布前鋒加比亞甸尼確診後，再多4名隊友「中招」，包括瑞典國腳艾卡度（Albin EKDAL）、奧馬高尼（Omar COLLEY）、拿古文拿（Antonino LA GUMINA）及摩頓科士比（Morten THORSBY）。另一意甲球隊費倫天拿亦公布，陣中並列首席射手杜辛華荷域（Dusan VLAHOVIC）確診。

詳細報道：森多利亞再有4名球員確診 費倫天拿首席前鋒中招

德甲：包尾的柏達邦宣布，德國小國腳盧卡基利安（Luca KILIAN）的新型冠狀病毒測試呈陽性反應，為德甲首名球員確診。

詳細報道：德甲柏達邦小國腳「中招」 確診前因傷缺陣一個月

英超：阿仙奴主帥阿迪達確診前領軍對戰韋斯咸，韋斯咸公布為安全起見，所有直接接觸阿迪達的職球員，已自我隔離。而阿迪達表示身體情况已有好轉。

西甲：巴塞隆拿表示慎防新型肺炎，決定今天起禁止公眾進入魯營球場。

巴甲：法林明高副會長Mauricio Gomes de Mattos和一名球會職員確診。早前他到西班牙欣賞皇馬對巴塞一戰並曾跟兩軍會長和高層會面。

排球：國際排聯（FIVB）宣布，世界排球聯賽將會暫停至奧運之後。至於沙攤排球，暫有一項賽事取消，另一項延期至4月。

羽毛球：國際羽聯（BWF）宣布因應新型肺炎疫情，下月一至4月12日所有世界巡迴賽分站暫停。現正舉行的全英賽則不受影響。

意甲球隊森多利亞再多4名球員確診，前後5人已中招；德甲柏達邦亦出現首宗球員感染。（Getty Images）

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【13/03更新】



德甲：在歐洲各大聯賽均宣布暫停後，德國聯賽會終決定德甲及德乙賽事即時暫停至最少4月2日，推翻早前今輪賽事如常上演的決定。



單車：環意大利單車賽宣布延期，新賽期不會早於4月3日－－即意大利政府的體育禁令結束前展開。

F1：國際汽聯繼延遲舉行澳洲站後，宣布巴林及越南站都會延期，代表賽季最快於5月荷蘭站展開。而Formula E電動方程式亦會延遲至5月舉行。

詳細報道：F1開季再受阻 巴林、越南站亦延期

英超：英超賽會緊急會議後宣布，暫停賽事至4月3日。英超及管理英冠（次級聯賽）以下的英格蘭聯賽會稱「因應深夜的事情發展」，決定即時所有暫停賽事至4月3日。至此，英超、德甲（完成今輪之後）、意甲、西甲及法甲均宣布即將暫停。

詳細報道：新冠肺炎擴散致首度停擺 如期重開或上演爭標關鍵戰

英超成立以來首次暫停賽事，歐洲多國聯賽、歐聯及歐霸賽事亦已宣布暫停。（Getty Images）

歐聯：歐洲足協宣在下星期的歐聯及歐霸16強賽事，以及歐洲青年聯賽8強，均會延期。歐洲足協下周二（17日）將開會商討未來賽事對策。

德甲：德國聯賽賽會宣布，德甲及德乙今周賽事完結後，暫停至4月2日。

法甲：法甲及法乙將停賽至另行通知。

英超：屈福特領隊確皮雅臣確認陣中數名球員不適，其中一人正等候新型冠狀病毒測試結果。皮雅臣炮轟英首相約翰遜在抗疫上毫無作為，只好自救：「我們主動應對，希望英超賽會考慮各方的福祉，作出有力的決策。」

英超：愛華頓公布有一名球員出現新冠肺炎病徵，為安全計全隊職球員已自行隔離，主場葛迪遜公園球場及訓練基地均已關閉。般尼茅夫亦公布門將保路錫（Artur BORUC）與其他四名職員正按照政府指引，為安全起見自我隔離，強調他們沒有確診患上新冠肺炎。

英超：車路士宣布前鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）對新冠肺炎測試呈陽性，為首位患上新冠肺炎的英超球員。車路士按政府規定隔離所有與奧杜爾有密切接觸的人士，包括一隊成員及教練團隊。奧杜爾在3月9日起出現感冒徵狀，以防萬一，他之後已經沒有回訓練基地。

了解更多：車路士赫臣奧杜爾中招 證實確診前曾與外甥見面

單車：俄羅斯單車手史卓哥夫 （Dmitrii Strakhov）、哥倫比亞單車手加維利亞（Fernando Gaviria）、阿根廷單車手里切澤（Maximiliano Richeze）先後確診。

【12/03更新】

英超：阿仙奴宣布主教練阿迪達（Mikel Arteta）對新冠肺炎測試呈陽性，為首位患上新冠肺炎的英超職球員。阿仙奴按政府規定隔離所有與阿迪達有密切接觸的人士，包括一隊球員，並關閉訓練基地，以作全面清潔。

了解更多：阿仙奴領隊阿迪達確診 英超賽會13日舉行緊急會議

英超：白禮頓宣布，原定周六（14/03）主場對阿仙奴的聯賽延期；另外，阿仙奴宣布3場青年軍賽事延期，包括周五（13/03）對熱刺的預備組聯賽，以及周六的U18及U16比賽。

了解更多：英超今周阿仙奴對白禮頓延期 曼城文迪家人有病徵

英超：李斯特城領隊羅渣士公布，陣中有3名球員出現病徵，「已跟足指引，3人亦已進行隔離」，但未有透露更多詳情。

了解更多：李斯特城3將接受檢疫 車路士突然停操清洗訓練基地

英超：車路士球會中人有親友出現乾咳及發燒的症狀，疑似染上新冠肺炎，球會突然取消操練，又叫球員及職員不要返回確咸的訓練基地，並已為訓練基地進行徹底清潔。

英超：英超賽會在阿仙奴領隊阿迪達確診新冠肺炎後發聲明，宣布明日（13/03）會與各間球會代表召開緊急會議，決定餘下球季安排。

阿仙奴主教練阿迪達確診患上新型肺炎。（Getty Images）

英超：權威媒體《BBC》報道，曼城守衛班捷文文迪（Benjamin Mendy）因為家人出現武漢肺炎相關病徵，所以現已接受自我居家隔離。

英超：利物浦宣布，原定在3月28日於晏菲路球場舉行的慈善賽，由利物浦傳奇對巴塞隆拿傳奇，延期舉行，新日期待定。

歐聯：原定3月17日舉行的兩場歐聯16強次回合，曼城對皇家馬德里及祖雲達斯對里昂延期，因為皇馬及祖記都需要全隊隔離。

西甲：皇家馬德里宣布，由於皇馬籃球隊有球員確診新冠肺炎，而且籃球隊及足球隊共同部分設施，所以皇馬足球隊的球員及教練接受隔離。及後證實確診球員為曾效力洛杉磯快艇大前鋒湯堅斯（Trey Thompkins）。

西甲：賽會宣布暫停未來兩周的西甲及西乙賽事。西班牙足總早前已宣布暫停國內非職業比賽兩周，加上皇馬全隊隔離，令賽會不得不暫停西甲。

了解更多：皇馬籃球員中招 足球隊亦需隔離 西甲宣布暫停比賽

西甲：兩名皇家蘇斯達女子足球隊的成員，對新冠肺炎測試呈陽性。

意甲：森多利亞前鋒加比亞甸尼（Manolo Gabbiadini）成為第2名確診意甲球員，會方指這名28歲射手「情況穩定」。

了解更多：意甲再有球員確診 森多利亞指染病球員情況穩定

荷甲：荷蘭足總宣布，境內各級別足球聯賽暫停，直至3月31日，另外荷蘭國家隊的熱身賽亦取消。

葡超：葡萄牙足總宣布，國內所有11人制及5人制的各級男女足球比賽全部因新冠肺炎疫情暫停，直至另外通知。

美職聯：賽會宣布球季馬上暫停30日。

德乙：漢諾威再有球員確診，繼中堅侯巴斯（Timo Hubers）之後，左閘贊尼斯漢恩（Jannes Horn）對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應。

歐國盃：法國《隊報》透露，歐洲足協打算將今夏舉行的歐國盃，延期一年至2021年的夏天，但要待他們在3月17日的會議後才有定案。

世界盃外圍賽：國際足協宣布2022年世界盃南美洲區兩輪外圍賽延期，原定於本月23至31日的比賽延至稍後日子，延期比賽細節待討論後公布。

疫情下的體育世界：

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NBA：另一名爵士球員米曹（Donovan Mitchell）對新冠肺炎測試呈陽性反應，他是第2位確診的NBA球員。

了解更多：爵士控衛米曹確診 消息指高拔亂摸隊友物品惹禍

F1：麥拿侖車隊早已抵達澳洲準備新賽季，但今日發表聲明，證實車隊一名成員確診武漢肺炎，決定臨時退出澳洲站賽事。F1賽會聯同國際汽車聯會（FIA）及澳洲站主辦方公布，今年澳洲站賽事將取消。

了解更多：麥拿侖退賽引軒然大波 F1澳洲站難逃取消厄運

網球：ATP官方宣布，自下周起暫停所有網球巡迴賽6周，何時復賽要視乎全球新冠肺炎疫情變化而定。

高爾夫球：LPGA官方宣布，原定在3月及4月初舉行的Founders Cup、Kia Classic以及ANA Inspiration皆延期，他們希望在今季內改期。

高爾夫球：PGA亦宣布由周五（13/03）的球員錦標賽次圈起，直至4月5日，所有比賽閉門進行，不歡迎現場觀眾。其後，PGA宣布腰斬球員錦標賽，隨其3項比賽亦取消，下一項暫未取消的比賽是4月9日舉行的大師賽。

其他：除了NBA停賽外，美國的MLS（美職聯）及NHL（國家冰球聯盟）亦一同暫停賽季，而原定在3月底開季的MLB（美國職棒大聯盟），同樣因疫情關係而押後至4月23日。另外，所有美國NCAA籃球賽事亦決定取消。

了解更多：NBA總裁施華向球迷發公開信 「以重開賽季為目標」

爵士的高拔（Rudy Gobert）是首個「中招」的NBA球員。（Getty Images）

【11/03更新】

英超：賽會在凌晨宣布，原定今晚（11/03）曼城對阿仙奴的聯賽延期，這是首場因為新冠肺炎疫情而延期的英超比賽。由於在13日前阿仙奴對奧林比亞高斯的歐霸盃比賽，部分阿仙奴職球員與確診新冠肺炎的奧林比亞高斯班主Evangelos Marinakis有接觸，需要隔離。

了解更多：今晚曼城對阿仙奴延期 因奧林比亞高斯班主確診新冠肺炎

意甲：祖雲達斯宣布，後衛魯加尼（Daniele Rugani）對新冠肺炎測試呈陽性反應，成為首名確診的歐洲頂級聯賽球員。有121名祖雲達斯職球員需要隔離，另外祖記上場聯賽的對手國際米蘭，亦暫停訓練，隔離所有球員。回到家鄉馬德拉先的C朗拿度會繼續留在當地。

了解更多：祖雲達斯後衛無病徵確診 國米即停操 隊友自我隔離

德乙：漢諾威宣布，中堅侯巴斯（Timo Hubers）對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，成為首位染病的德國職業球員；全隊接受檢疫及測試。球隊公告稱：「他沒有任何症狀。上周六（07/03）晚上曾出席一個活動，在得悉活動其中一名參與者確診後，他即向醫生報告，並在家自我隔離」，並指出侯巴斯在該活動後，未曾接觸任何隊友。

了解更多：德國職業球員無症狀確診 漢諾威將全隊接受檢測

NBA：爵士對雷霆一戰，兩軍球員正在熱身，球賽即將舉行一刻突然叫停，需延期舉行，NBA職員要求球迷離場。NBA公布，完成周三的賽事後，球季暫停，直至另行通知。爵士球員高拔（Rudy Gobert）是首位確診的NBA球員。

了解更多：高拔記者會的小動作累事？ 「連坐」影響全NBA

美國爆疫情 Rudy Gobert確診 NBA立即終止賽季

【10/03更新】

意甲：意大利總理孔特宣布鎖國，全國疫情嚴重，意甲賽事即時起暫停至4月3日，為自二戰大戰以來首次。

了解更多：意大利鎖國 意甲停擺 球員一個舉動感動全國

若意甲球季腰斬如何定冠軍？ 意足總提出3個方案

➡➡➡【持續更新】受影響香港體育賽事一覽🇭🇰

【3月26日更新】

田徑：