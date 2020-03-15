【新冠肺炎襲體壇．持續更新】歐洲國家盃延期　決賽周改2021上演

新型肺炎病毒（俗稱武漢肺炎）擴散至歐美地區，導致多項頂級體壇賽事受到影響，例如英超、西甲、歐聯、意甲、NBA及F1等，更陸續傳出有運動員確診的消息。 挪威足總率先爆料，指歐洲足協因應新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情擴散，歐洲國家盃決賽周改至明年、2021年6月11日至7月11日上演。

挪威足總率先爆料，指歐洲足協因應新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情擴散，歐洲國家盃決賽周改至明年、2021年6月11日至7月11日上演。

本來歐洲足協即將在本港時間晚上9時召開會議討論歐國盃賽期要否推遲，不過挪威足總在各國未簽署共識前已率先爆料，指歐洲國家盃將延至明年舉行。

年僅21歲的足球教練加西亞，在周日不幸因新冠肺炎而離世。（Facebook截圖）

【17/03更新】

足球：西班牙馬拉加地區球會Atletico Portada Alta公布，21歲青年軍教練法蘭斯高加西亞（Francisco Garcia）不幸確診後離世，成為體壇首宗因新冠肺炎死亡的個案，也是西班牙最年輕死者。

【16/03更新】

足球：現年70歲的瑞士足協主席布蘭克（Dominique Blanc）日前感到喉嚨痛和出現輕微咳嗽，前往醫院接受檢測，結果呈陽性。

【15/03更新】

NBA：底特律活塞大前鋒活特（Christian Wood）確診，他是第三個染疫NBA球員。

西乙：艾爾切（Elche）巴西前鋒莊拿達斯捷西斯（Jonathas de Jesus）確診，他表示自己正在家中，康復進度良好。

西甲：華倫西亞後衛加雷（Ezequiel Garay）確診，成為西甲聯賽首名患上新冠肺炎的球員。華倫西亞一隊全部球員一起進行新型冠狀病毒測試，結果連加雷在內，包括曾效力曼城的中堅文加拉（Eliaquim Mangala）、左閘荷西加耶​（José Luis Gayà）等共5名球員及職員呈陽性反應。



意甲：森多利亞再多兩名球員確診，分別為中場法比奧迪派利（Fabio Depaoli）及波蘭後衛比列薩尼斯基（Bartosz Bereszynski），令森多利亞確診球員數增至7人。

【14/03更新】

意甲：費倫天拿及後公布再多兩名球員確診，包括季中從狼隊借用加盟的前鋒柏德列古度尼（Patrick CUTRONE）及阿根廷守將謝文比薛拿（German PEZZELLA）

意甲：森多利亞公布前鋒加比亞甸尼確診後，再多4名隊友「中招」，包括瑞典國腳艾卡度（Albin EKDAL）、奧馬高尼（Omar COLLEY）、拿古文拿（Antonino LA GUMINA）及摩頓科士比（Morten THORSBY）。另一意甲球隊費倫天拿亦公布，陣中並列首席射手杜辛華荷域（Dusan VLAHOVIC）確診。

詳細報道：森多利亞再有4名球員確診 費倫天拿首席前鋒中招

德甲：包尾的柏達邦宣布，德國小國腳盧卡基利安（Luca KILIAN）的新型冠狀病毒測試呈陽性反應，為德甲首名球員確診。

詳細報道：德甲柏達邦小國腳「中招」 確診前因傷缺陣一個月

英超：阿仙奴主帥阿迪達確診前領軍對戰韋斯咸，韋斯咸公布為安全起見，所有直接接觸阿迪達的職球員，已自我隔離。而阿迪達表示身體情况已有好轉。

西甲：巴塞隆拿表示慎防新型肺炎，決定今天起禁止公眾進入魯營球場。

巴甲：法林明高副會長Mauricio Gomes de Mattos和一名球會職員確診。早前他到西班牙欣賞皇馬對巴塞一戰並曾跟兩軍會長和高層會面。

排球：國際排聯（FIVB）宣布，世界排球聯賽將會暫停至奧運之後。至於沙攤排球，暫有一項賽事取消，另一項延期至4月。

羽毛球：國際羽聯（BWF）宣布因應新型肺炎疫情，下月一至4月12日所有世界巡迴賽分站暫停。現正舉行的全英賽則不受影響。

意甲球隊森多利亞再多4名球員確診，前後5人已中招；德甲柏達邦亦出現首宗球員感染。（Getty Images）

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【13/03更新】



德甲：在歐洲各大聯賽均宣布暫停後，德國聯賽會終決定德甲及德乙賽事即時暫停至最少4月2日，推翻早前今輪賽事如常上演的決定。



單車：環意大利單車賽宣布延期，新賽期不會早於4月3日－－即意大利政府的體育禁令結束前展開。

F1：國際汽聯繼延遲舉行澳洲站後，宣布巴林及越南站都會延期，代表賽季最快於5月荷蘭站展開。而Formula E電動方程式亦會延遲至5月舉行。

詳細報道：F1開季再受阻 巴林、越南站亦延期

英超：英超賽會緊急會議後宣布，暫停賽事至4月3日。英超及管理英冠（次級聯賽）以下的英格蘭聯賽會稱「因應深夜的事情發展」，決定即時所有暫停賽事至4月3日。至此，英超、德甲（完成今輪之後）、意甲、西甲及法甲均宣布即將暫停。

詳細報道：新冠肺炎擴散致首度停擺 如期重開或上演爭標關鍵戰

英超成立以來首次暫停賽事，歐洲多國聯賽、歐聯及歐霸賽事亦已宣布暫停。（Getty Images）

歐聯：歐洲足協宣在下星期的歐聯及歐霸16強賽事，以及歐洲青年聯賽8強，均會延期。歐洲足協下周二（17日）將開會商討未來賽事對策。

德甲：德國聯賽賽會宣布，德甲及德乙今周賽事完結後，暫停至4月2日。

法甲：法甲及法乙將停賽至另行通知。

英超：屈福特領隊確皮雅臣確認陣中數名球員不適，其中一人正等候新型冠狀病毒測試結果。皮雅臣炮轟英首相約翰遜在抗疫上毫無作為，只好自救：「我們主動應對，希望英超賽會考慮各方的福祉，作出有力的決策。」

英超：愛華頓公布有一名球員出現新冠肺炎病徵，為安全計全隊職球員已自行隔離，主場葛迪遜公園球場及訓練基地均已關閉。般尼茅夫亦公布門將保路錫（Artur BORUC）與其他四名職員正按照政府指引，為安全起見自我隔離，強調他們沒有確診患上新冠肺炎。

英超：車路士宣布前鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）對新冠肺炎測試呈陽性，為首位患上新冠肺炎的英超球員。車路士按政府規定隔離所有與奧杜爾有密切接觸的人士，包括一隊成員及教練團隊。奧杜爾在3月9日起出現感冒徵狀，以防萬一，他之後已經沒有回訓練基地。

了解更多：車路士赫臣奧杜爾中招 證實確診前曾與外甥見面

單車：俄羅斯單車手史卓哥夫 （Dmitrii Strakhov）、哥倫比亞單車手加維利亞（Fernando Gaviria）、阿根廷單車手里切澤（Maximiliano Richeze）先後確診。

確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：

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【12/03更新】

英超：阿仙奴宣布主教練阿迪達（Mikel Arteta）對新冠肺炎測試呈陽性，為首位患上新冠肺炎的英超職球員。阿仙奴按政府規定隔離所有與阿迪達有密切接觸的人士，包括一隊球員，並關閉訓練基地，以作全面清潔。

了解更多：阿仙奴領隊阿迪達確診 英超賽會13日舉行緊急會議

英超：白禮頓宣布，原定周六（14/03）主場對阿仙奴的聯賽延期；另外，阿仙奴宣布3場青年軍賽事延期，包括周五（13/03）對熱刺的預備組聯賽，以及周六的U18及U16比賽。

了解更多：英超今周阿仙奴對白禮頓延期 曼城文迪家人有病徵

英超：李斯特城領隊羅渣士公布，陣中有3名球員出現病徵，「已跟足指引，3人亦已進行隔離」，但未有透露更多詳情。

了解更多：李斯特城3將接受檢疫 車路士突然停操清洗訓練基地

英超：車路士球會中人有親友出現乾咳及發燒的症狀，疑似染上新冠肺炎，球會突然取消操練，又叫球員及職員不要返回確咸的訓練基地，並已為訓練基地進行徹底清潔。

英超：英超賽會在阿仙奴領隊阿迪達確診新冠肺炎後發聲明，宣布明日（13/03）會與各間球會代表召開緊急會議，決定餘下球季安排。

阿仙奴主教練阿迪達確診患上新型肺炎。（Getty Images）

英超：權威媒體《BBC》報道，曼城守衛班捷文文迪（Benjamin Mendy）因為家人出現武漢肺炎相關病徵，所以現已接受自我居家隔離。

英超：利物浦宣布，原定在3月28日於晏菲路球場舉行的慈善賽，由利物浦傳奇對巴塞隆拿傳奇，延期舉行，新日期待定。

歐聯：原定3月17日舉行的兩場歐聯16強次回合，曼城對皇家馬德里及祖雲達斯對里昂延期，因為皇馬及祖記都需要全隊隔離。

西甲：皇家馬德里宣布，由於皇馬籃球隊有球員確診新冠肺炎，而且籃球隊及足球隊共同部分設施，所以皇馬足球隊的球員及教練接受隔離。及後證實確診球員為曾效力洛杉磯快艇大前鋒湯堅斯（Trey Thompkins）。

西甲：賽會宣布暫停未來兩周的西甲及西乙賽事。西班牙足總早前已宣布暫停國內非職業比賽兩周，加上皇馬全隊隔離，令賽會不得不暫停西甲。

了解更多：皇馬籃球員中招 足球隊亦需隔離 西甲宣布暫停比賽

西甲：兩名皇家蘇斯達女子足球隊的成員，對新冠肺炎測試呈陽性。

意甲：森多利亞前鋒加比亞甸尼（Manolo Gabbiadini）成為第2名確診意甲球員，會方指這名28歲射手「情況穩定」。

了解更多：意甲再有球員確診 森多利亞指染病球員情況穩定

荷甲：荷蘭足總宣布，境內各級別足球聯賽暫停，直至3月31日，另外荷蘭國家隊的熱身賽亦取消。

葡超：葡萄牙足總宣布，國內所有11人制及5人制的各級男女足球比賽全部因新冠肺炎疫情暫停，直至另外通知。

美職聯：賽會宣布球季馬上暫停30日。

德乙：漢諾威再有球員確診，繼中堅侯巴斯（Timo Hubers）之後，左閘贊尼斯漢恩（Jannes Horn）對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應。

歐國盃：法國《隊報》透露，歐洲足協打算將今夏舉行的歐國盃，延期一年至2021年的夏天，但要待他們在3月17日的會議後才有定案。

世界盃外圍賽：國際足協宣布2022年世界盃南美洲區兩輪外圍賽延期，原定於本月23至31日的比賽延至稍後日子，延期比賽細節待討論後公布。

疫情下的體育世界：

+ 17 + 16 + 15

NBA：另一名爵士球員米曹（Donovan Mitchell）對新冠肺炎測試呈陽性反應，他是第2位確診的NBA球員。

了解更多：爵士控衛米曹確診 消息指高拔亂摸隊友物品惹禍

F1：麥拿侖車隊早已抵達澳洲準備新賽季，但今日發表聲明，證實車隊一名成員確診武漢肺炎，決定臨時退出澳洲站賽事。F1賽會聯同國際汽車聯會（FIA）及澳洲站主辦方公布，今年澳洲站賽事將取消。

了解更多：麥拿侖退賽引軒然大波 F1澳洲站難逃取消厄運

網球：ATP官方宣布，自下周起暫停所有網球巡迴賽6周，何時復賽要視乎全球新冠肺炎疫情變化而定。

高爾夫球：LPGA官方宣布，原定在3月及4月初舉行的Founders Cup、Kia Classic以及ANA Inspiration皆延期，他們希望在今季內改期。

高爾夫球：PGA亦宣布由周五（13/03）的球員錦標賽次圈起，直至4月5日，所有比賽閉門進行，不歡迎現場觀眾。其後，PGA宣布腰斬球員錦標賽，隨其3項比賽亦取消，下一項暫未取消的比賽是4月9日舉行的大師賽。

其他：除了NBA停賽外，美國的MLS（美職聯）及NHL（國家冰球聯盟）亦一同暫停賽季，而原定在3月底開季的MLB（美國職棒大聯盟），同樣因疫情關係而押後至4月23日。另外，所有美國NCAA籃球賽事亦決定取消。

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爵士的高拔（Rudy Gobert）是首個「中招」的NBA球員。（Getty Images）

【11/03更新】

英超：賽會在凌晨宣布，原定今晚（11/03）曼城對阿仙奴的聯賽延期，這是首場因為新冠肺炎疫情而延期的英超比賽。由於在13日前阿仙奴對奧林比亞高斯的歐霸盃比賽，部分阿仙奴職球員與確診新冠肺炎的奧林比亞高斯班主Evangelos Marinakis有接觸，需要隔離。

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意甲：祖雲達斯宣布，後衛魯加尼（Daniele Rugani）對新冠肺炎測試呈陽性反應，成為首名確診的歐洲頂級聯賽球員。有121名祖雲達斯職球員需要隔離，另外祖記上場聯賽的對手國際米蘭，亦暫停訓練，隔離所有球員。回到家鄉馬德拉先的C朗拿度會繼續留在當地。

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德乙：漢諾威宣布，中堅侯巴斯（Timo Hubers）對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，成為首位染病的德國職業球員；全隊接受檢疫及測試。球隊公告稱：「他沒有任何症狀。上周六（07/03）晚上曾出席一個活動，在得悉活動其中一名參與者確診後，他即向醫生報告，並在家自我隔離」，並指出侯巴斯在該活動後，未曾接觸任何隊友。

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NBA：爵士對雷霆一戰，兩軍球員正在熱身，球賽即將舉行一刻突然叫停，需延期舉行，NBA職員要求球迷離場。NBA公布，完成周三的賽事後，球季暫停，直至另行通知。爵士球員高拔（Rudy Gobert）是首位確診的NBA球員。

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美國爆疫情 Rudy Gobert確診 NBA立即終止賽季

【10/03更新】

意甲：意大利總理孔特宣布鎖國，全國疫情嚴重，意甲賽事即時起暫停至4月3日，為自二戰大戰以來首次。

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若意甲球季腰斬如何定冠軍？ 意足總提出3個方案

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