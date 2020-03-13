【新冠肺炎】NBA總裁施華向球迷發公開信　「以重開賽季為目標」

猶他爵士的高拔（Rudy Gobert）及米曹（Donovan Mitchell）一同確診患上新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），NBA賽會立即宣布停賽至另行通知。NBA行政總裁施華（Adam Silver）向球迷發公開信，表示聯盟有意繼續今季賽事，但需要視乎情況而定。

原在香港時間周四（12日）上演，由雷霆主場迎戰爵士的賽事，兩軍在熱身期間得知爵士中鋒高拔確診武漢肺炎的消息後，隨即終止賽事，而NBA立即宣布暫停賽季直至另行通知。

米曹亦是另一名患上武漢肺炎的NBA球員。（資料圖片／Getty Images）

武漢肺炎確診運動員（按圖放大）

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NBA行政總裁施華透過官方網站向世界各地球迷發公開信，表示休戰期至少30日，並希望在許可的情況下繼續賽季，「NBA以球員及球迷的公共利益為由，而決定暫時停止賽季，這段時期至少維持30天，我亦十分希望在許可的情況下延續球季。我們將與政府部門努力研究可行方案，嘗試在安全的情況下繼續作賽。一旦往後賽事閉門作賽或取消，球迷亦可憑門票全額退款。」

施華向全球的球迷發公開信，表示致力研究方案繼續賽季。（Twitter截圖）

施華在美國時間周四晚（12日）接受電視訪問，指休戰期至少30天，或許長達整個球季，「我們與聯盟的董事局成員進行會議，討論下一步的行動，所有決定亦與公眾健康有關。我們依然以重開賽季為目標，但現時有太多變數，例如疫情在夏天會否放緩，一切亦是未知數，如今我們只可以耐心靜候。」

除了NBA停賽外，美國的MLS（美職聯）及NHL（國家冰球聯盟）亦一同暫停賽季，而原定在3月底開季的MLB（美國職棒大聯盟），同樣因疫情關係而押後至4月23日。另外，所有美國NCAA籃球賽事亦決定取消。