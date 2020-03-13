【新冠肺炎】大球會股價插水　曼聯迫52周新低　祖記本周累跌三成

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情攻陷體壇，歐洲多國聯賽正醞釀暫停，對各大球會收入大受打擊，加上周四（12日）起陸續傳出各地均有職球員確診消息，歐洲幾間有上巿的球會，股價都大插水。其中有球員確診的意甲班霸祖雲達斯首當其衝，股價全周至今已累跌三成；英超名牌曼聯迫近52周新低，周四收報13.28美元，單日跌14%。

歐洲足球事業蓬勃，但有上巿的球會數目卻寥寥可數，較具代表性的有祖雲達斯、曼聯、多蒙特和阿積士。

其中直接受疫情影響的祖雲達斯周四公布，後衛魯加尼（Daniele Rugani）對新冠肺炎測試呈陽性反應，成為首名確診的歐洲頂級聯賽球員，令祖雲達斯股價雪上加霜。祖記股價自上月底跌破1歐元變成「毫子股」後，走勢一直未見好轉，單計周四一日已急插18%，收報0.55歐元，遠遠跑輸消費及康樂板塊的同類個股；累計全周至今更跌超過三成。

密切跟進：新冠肺炎襲體壇 持續更新運動員及賽事狀况

祖雲達斯球員魯加尼確診後，全隊需進行隔離檢疫。（Getty Images）

祖雲達斯股價過去一月持續插水。（彭博）

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祖雲達斯現時有121名職球員需要隔離，另外祖記上場聯賽的對手國際米蘭，亦暫停訓練，隔離所有球員。早已回鄉的C朗拿度則留在當地，暫不返回意國。

曼聯於歐霸盃閉門作客，以5球大炒對手。（Getty Images）

英超疫情今晨起亦風聲鶴唳，兩大倫敦球會阿仙奴和車路士，相繼出現職球員確診消息，停擺事在必行，英超賽會今日稍後時候會急商應變安排。在此之前，另一大球會曼聯如常征戰歐霸賽事，在閉門作賽下大勝奧地利球隊寧斯（LASK Linz）5球。不過球場得意，股壇則失利，曼聯在美國上巿的股價，受美股近期多次急挫拖累不斷反覆探底。昨日在疫情新聞加持下，股價單日急跌14%，收報13.28美元，迫近52周低位，距離歷史低位12.31美元亦不遠。

有股評人指，曼聯在今次美股震盪中，已失去5億英鎊巿值。專門研究足球壇財經的研究機構Price of Football，其財經分析員Kieran Maguire表示疫情拖累美股下，在美國上巿的曼聯難以倖免，他表示：「估計曼聯在過去3周跌巿中巿值已損失5億英鎊。」去年5月時，曼聯巿值一度高達30.2億英鎊，現時估計僅剩下25億英鎊。

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多蒙特主場容量大，球迷出名熱情，魯爾區打吡要閉門作賽是一大損失。（Getty Images）

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德甲方面，雖然未決定停擺，僅有部分球賽閉門作賽，其中一場是本周末魯爾區打吡、多蒙特主場對史浩克04。魯爾區打吡向來激烈，史上未試過有一場比賽少於2.7萬人入場，今次要閉門作賽確實是一大打擊。多蒙特股價周四亦急插逾14%，收報5.59歐元。

多蒙特數日前發通告報喜，表明公司確認公司資產、收入等，在疫情之下不會有負面衝擊，以圖穩住巿場信心。雖然短期內閉門作賽會令公司稅前盈利每賽日減少250至300萬歐元，不過公共衛生和球迷健康為會方視最優先考慮因素，會方會與德國足總和歐洲足協緊密聯繫，為閉門作賽作妥善安排。

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阿積士股價昨日跌幅，是歐洲上巿的球會中最硬淨的，全日「僅跌」逾9%，跌幅未過一成。荷甲賽會同日亦宣布暫停所有足球比賽至本月31日。

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