【新冠肺炎】瑟頓轟英﹑蘇足總不作為　「照常作賽是愚蠢的決定」

「你永遠叫不醒一個裝睡的人！」 各大歐洲聯賽早已就新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情作不同的安排，但英超遲遲未作任何安排，而阿仙奴教練阿迪達及車路士翼鋒赫臣奧杜爾在今日（13日）先後確診，英超賽會才急急召開會議。 英格蘭名宿中鋒瑟頓（Chris Sutton）炮轟英﹑蘇兩地的足總不作為，不顧球員和球迷的安全，並促請他們盡快作出適當安排，確保球迷及球員的安全。

曾經協助布力般流浪奪得今屆英超錦標的中鋒瑟頓，現時未有執教任何球隊的他，在近年轉型成為評述員，主力評述蘇格蘭聯賽。

瑟頓早前為英國的《每日郵報》撰文，炮轟英格蘭及蘇格蘭足總，在疫情漸趨嚴重之際，亦沒有任何特別安排，球迷與球員在水深火熱下如常作賽，這個做法相當不當。

格拉斯哥流浪以1：3不敵利華古遜。（Getty Images）

世界各地不少聯賽如西甲﹑意甲﹑葡超﹑美職聯及荷甲停賽，德甲閉門作賽，而英格蘭及蘇格蘭兩地的賽事至今依然舉行賽事，而周中的歐聯及歐霸亦未受影響，該名47歲的前英格蘭中鋒炮轟兩地足總，將數以萬計球迷的健康為無物，未有任何安排下繼續作賽，是十分愚蠢的決定。

格拉斯哥流浪主場對利華古遜的歐霸賽事，大量球迷在現場觀戰。（Getty Images）

瑟頓（右）近年成為評述員，主力評述蘇格蘭球賽。（Getty Images）

瑟頓在現場觀看格拉斯哥流浪主場對利華古遜的歐霸賽事，現場坐無虛席，格拉斯哥流浪而主隊最終1：3落敗。瑟頓並引述德國首相默克爾的說話，指三分二的德國人亦有機會接觸病毒，而在今仗則有大量的作客球迷入場，帶來十分大的問題。

他促請兩地足總作出對市民有利的決定，例如閉門作賽，甚至停賽，「格拉斯哥流浪對些路迪將在周末舉行，大量入場的球迷亦將會受感染的威脅，英格蘭及蘇格蘭的足總是時候醒來了，作出對市民大眾有利的決定，即使閉門或停賽亦在所不計，現時健康才是最重要的考量，希望他們可以作出正確的決定。」

瑟頓的球員生涯在蘇格蘭打滾多年。（Getty Images）

武漢肺炎確診運動員（按圖放大）