【歐霸】恩哈路世界波助曼聯11場不敗　蘇斯克查滿意拍爛手掌

周中不少歐聯及歐霸賽事，因受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的影響而延期，即使照常作賽，大部分賽事亦以閉門形式舉行。 曼聯在歐霸16強首回合作客奧地利的寧斯（Linz），結果清風送爽以5球大破對手，而恩哈路的首個入球更令主帥蘇斯克查看得目瞪口呆。

曼聯在歐霸盃16強首回合賽事，在近乎閉門作賽的情況下作客奧地利的寧斯，僅500名幸運球迷可以入場觀戰。曼聯主帥蘇斯克查派出費南迪斯及恩哈路兩名新兵正選披甲，實力明顯稍勝一籌的紅魔鬼，全場錄得超過20次攻門，其中10次中目標攻門，結果由恩哈路開紀錄，在下半場由丹尼爾占士﹑馬達﹑格連活特及彭利拿各建一功，5球大破寧斯。

不少曼聯球迷在場外支持愛隊。（路透社）

曼聯5名建功球員（按圖放大）

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由中超上海申花的尼日利亞箭頭外借曼聯的恩哈路，在上半場於禁區外控定皮球後勁射破網，皮球直飛網角，主帥蘇斯克查露出驚訝的表情，拍爛手掌並對入球非常滿意。恩哈路3仗為曼聯正選上陣亦有進帳，而助紅魔鬼創下連續11場不敗的走勢。

恩哈路以一記世界波打開紀錄，使主帥蘇斯克查看得目瞪口呆。（路透社）

蘇斯克查大感滿意：

恩哈路金球開紀錄：

Odion Ighalo is the greatest Nigerian player of all time. Don't @ me. pic.twitter.com/d0SSZujJCu — Devils of United 🔰 (@DevilsOfUnited) March 13, 2020

蘇斯克查一直對恩哈路的評價相當高，他在今仗賽後表示球隊需要該名尼日利亞箭頭的質素，而該個金球相信沒有門將可以撲出，是個完美的入球。另外，有網民在Twitter上笑言，恩哈路值得獨攬金球獎﹑世界足協最佳球員及歐洲金靴獎等多項殊榮。