【東京奧運】《戰狼300》主角傳聖火惹圍觀　希臘因疫情中止傳送

東京奧運尚有四個多月揭幕，傳送聖火儀式昨在希臘（12日）展開，惟一天過後便宣布取消，原因與新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情有關。 希臘奧委會表示，首天傳聖火活動吸引太多人圍觀，為免增加病毒傳播風險，無奈取消國內餘下傳聖火活動，直接交給日本。

聖火原定在希臘傳送8天，直至19日傳到首都雅典，交給日本方面運送聖火回國。不過，希臘奧委會表示，昨日開始首天傳聖火活動，吸引太多人圍觀。為免新型冠狀病毒因而擴散，只好宣布取消希臘餘下的傳聖火活動，直接於19日交接火種，屆時將不會安排公眾圍觀。

希臘女演員Xanthi Georgiou扮演女祭司，採集聖火。（Getty Images）

希臘奧委會昨按照傳統，在奧林匹亞舉行採集聖火儀式，亦因應疫情而縮小規模。完成採集儀式後，該國射擊女將、里約奧運25米手槍金牌高拿嘉琪（Anna Korakaki）擔任首棒火炬手，及按傳統由主辦國的火炬手接棒。日本派出2004年雅典奧運女子馬拉松金牌得主野口瑞希接棒。

奧運金牌得主高拿嘉琪打頭陣傳聖火。（Getty Images）

不過，從相片所見，電影《戰狼300》男主角謝拉畢拿（Gerard Butler）在南部城鎮斯巴達（Sparta）擔任火炬手，引來大批群眾圍觀。希臘奧委會指情况超乎預期，故取消餘下聖火活動。謝拉畢拿在《戰狼300》飾演斯巴達國王列奧尼達一世（ King Leonidas），形象深入民心。

演員謝拉畢拿成為第4名火炬手。（路透社）

希臘受新冠肺炎疫情影響，但與歐洲其他國家相比，疫情尚算輕微。截至昨日，該國確診98宗個案，1人死亡。

日本長跑名將野口瑞希（右）把聖火傳給歐盟專員斯基納斯。（Getty Images）

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