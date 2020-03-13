【新冠肺炎】利物浦暫停一切活動　高普向球迷發公開信道心聲

英國新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情轉趨嚴重，英超有球員及領隊「中招」，多隊均需隔離。 利物浦亦宣布，暫停所有訓練及活動。紅軍本來距封王只差小許，賽事暫停難免令球迷失望，主帥高普則向球迷發公開信道出心聲。

隨阿仙奴領隊阿迪達及車路士新星赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）確診，這兩支倫敦勁旅，與其他有職球員出現症狀的多間球會，都需全隊自我隔離。



英超今日宣布至少暫停至4月3日，利物浦亦宣布「自願暫停一切在米活訓練場（Melwood Training Ground）的活動」，一隊球員今早作近期的最後一課操練後，在這段期間會按由球會安排的個人訓練計劃保持狀態。

利物浦領隊高普發公開信向球迷說出心聲。（Getty Images）

利物浦本來只差兩場勝仗就可肯定封王，惟早前曾有傳言指，若英超需腰斬，戰績或會無效、冠軍有機會懸空；如今賽事亦暫停，難免令苦等聯賽冠軍30年的球迷感到焦急無奈。高普就透過利物浦官網，向紅軍球迷說出心聲，強調比起足球，抗疫才是當務之急，並呼籲球迷好好照顧自己及身邊人。

利物浦本可在英超多勝兩場就鎖定冠軍，無奈因疫情而未能順利進行。（Getty Images）

高普公開信全文翻譯：



我不認為在這段時間，一個足球領隊的想法有多重要，但我很明白，球迷會想知道我和球隊有什麼想說，我也會作回應。



第一點，亦是最重要的一點，所有人都應該用盡方法去保護社會上的其他人。其實無論任何時候都應做到這一點，但在這時刻，尤其重要。



我曾說過，在許多不算最重要的事情當中，足球總是最重要的。但此時此刻，足球和足球比賽根本一點都不重要。



當然，我們絕不想在空盪盪的球場比賽、也不想比賽延期，但若這樣做能幫助任何一個人去保持身體健康－－哪怕只有一個人－－我們就會毫不猶豫地去做。



若要在足球和社會利益之間選擇，根本無需多想，真的。



今天的決定是基於保護所有人，我們因而完全贊同這決定。我們已見到，有對手的職球員生病了，這病毒反映了踢球並不會令你免疫。我們想向受病毒影響的對手球會及所有人說，我們希望向你們送上祝福。



沒有人知道最後結局會如何，但作為一支球隊，必需懷抱信念，相信政府等機構會作出最好的決定。



是的，我是這球隊和球會的領隊，所以在於我們的前景而言，我有著作為一位領袖的責任。但我覺得，這一刻，我們的城市、地區、國家和世界，都有許多人充滿著不安和焦慮，除了呼籲人們跟從專家意見去好好照顧自己和身邊人之外，我們不應談論其他事。



球隊希望向球迷傳達的訊息，只會關心大家是否平安。將健康放在首位，絕對不要冒險，多想想社會上的弱勢份子，多關心他們。



請好好照顧自己和他人。



You'll Never Walk Alone,

高普

截至3月13日，部份確診新冠肺炎的知名運動員：