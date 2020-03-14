【新冠肺炎】疫情肆虐謠言不絕　C朗與戴巴拿多次誤傳被確診

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在歐洲肆虐，英超﹑意甲及德甲亦有球員確診，多個聯賽亦宣布停賽至4月初。出現首宗個案的意甲班霸祖雲達斯，當守衛魯加尼「中招」後，全隊祖雲達斯亦需要隔離。 在流言滿天飛的網上世界，不時傳出如C朗拿度及戴巴拿等球星的確診消息，該名阿根廷中場在社交網站呼籲眾人不要盡信假新聞。

祖雲達斯守衛魯加尼（Daniele Rugani）早前確診染上武漢肺炎，成為首名中招的歐洲五大聯賽球員。祖雲達斯在意大利打吡擊敗國際米蘭後，包括魯加尼在內的祖雲達斯球員在更衣室內合照，而C朗拿度及戴巴拿等球員需要全隊隔離。

魯加尼（右上）在祖雲達斯贏波在社交網站上發文，他與一眾包括C朗拿度及藍斯在更衣室內合照。（Twitter截圖）

確診患武漢肺炎的意甲球員（按圖放大）

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意甲賽會早前宣布暫停至4月初，除了魯加尼外，森多利亞與費倫天拿亦有球員確診患上武漢肺炎。外界對一眾祖雲達斯球員的健康狀況十分關注，C朗拿度及戴巴拿等球星當然是焦點所在，近日亦多次傳出二人初步確診的消息，但及後二人亦「保平安」，澄清自己未有患病。

不少媒體曾報道戴巴拿在病毒測試中呈陽性反應，而該名阿根廷球星在Twitter中，澄清自己未有染病，並正在接受隔離，亦感激多界對他的關心，並配「#NoFakeNews」的標籤，向假新聞說不。

戴巴拿與C朗的健康狀況成為外界焦點，並多次誤傳確診。（資料圖片／Getty Images）

戴巴拿透過個人Twitter澄清自己並沒有患上武漢肺炎。（Twitter截圖）

另外，C朗拿度亦在個人的社交網站中，呼籲民眾跟隨世衛的指引，一同抗疫，「全球正面對巨大的挑戰，我除了是足球員外，亦是兒子﹑父親及普通人，我希望大家亦會遵循世衛的指引，一同努力對抗病毒，祝願魯加尼早日康復，亦全力支持各一位捨己救人的醫護人員。」