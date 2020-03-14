【足球熱話】朗拿甸奴獄中再展球王風範　獨力炮製11個入球

「細哨」朗拿甸奴在球員生涯贏盡各大錦標，世界盃﹑歐聯及西甲等亦是他的囊中物。 早前因為被揭發在巴拉圭使用假護照而還押候審的朗拿甸奴，在囚期間與囚友出戰五人足球賽，同時領軍奪冠，為他的足球生涯增添一項特別的錦標。

細哨早前赴巴拉圭出席自傳發布會及慈善活動時，卻被揭發使用假護照被捕，他的律師早前為細哨上訴，但巴拉圭法院拒絕釋放他。在囚還押的細哨，竟然在候審間巧合遇上獄中舉行的五人足球賽，原先以觀眾身份觀戰的細哨，獲批准與一眾囚友在球場上較量。

朗拿甸奴在獄中近照，即使在囚「細哨」仍保持樂觀。（Twitter）

朗拿甸奴球員生涯的威水史（按圖放大）

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雖然朗拿甸奴獲准參賽，不少外國傳媒表示一眾囚友有協議，「細哨」不可以取得入球，但看來這個規例最終取消了。「細哨」在硬地球場中與囚友們交手，根據巴拉圭傳媒報道，朗拿甸奴在單場中貢獻5球及6個助攻，以一己之力協助球隊以11：2擊敗對手，在獄中奪得特別的錦標。

朗拿甸奴在獄中五人足球賽中一展球技。（Twitter截圖）

賽後，一眾囚友與朗拿甸奴合照，有幸與一代球王在場上較量，各人亦露出喜悅的笑容。根據巴拉圭的《ABC TV》消息，冠軍一方可以奪得一隻16公斤的豬作獎品。巴西傳媒《Olé do Brasil》在Twitter中發布一張改圖，恭喜「細哨」在世界盃﹑歐聯及南美自由盃等大賽錦標外，增添一項難得的冠軍。

一眾囚友興奮地與朗拿甸奴合照。（Twitter截圖）

朗拿甸奴的獄中生活（按圖放大）