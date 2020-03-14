【足球熱話】南美自由盃巴西打吡共8人被逐　網民一改圖總結賽事

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世界各地球賽受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的疫情影響而停賽，遠在南半球的南美自由盃同樣叫停，停賽前的最後一仗，兩支巴西同市球隊碰頭卻火藥味十足，甘美奧與國際體育會雖然互無紀錄，但上演一場「大手交易」。

同樣來自巴西阿雷格里港區（Porto Alegre）的國際體育會及甘美奧，一同列入南美自由盃的E組，兩軍在巴西時間周四（12日）上演史上第424次同市打吡。甘美奧主場迎戰同市宿敵，雙方在打吡戰特別落力，兩軍合共製造超過20次攻門，惜全場亦未能攻破對方大門，結果兩軍互交白卷完場。南美自由盃在今仗後宣布，因為新冠肺炎的關係而暫時停賽。

甘美奧與國際體育會因一次犯規，而引起及後的大型衝突。（Getty Images）

雖然在比數互無紀錄，但兩軍戰至比賽末段，甘美奧球員在右路一次推進，被對手侵犯踢跌，但球證未有吹罰，二人便發生口角，旁證隨即上前勸交但不果，及後兩軍更多球員上前支援，多名球員互相推撞，經兩軍的職球員上前勸阻後，球員們情緒稍為平伏，球證不斷命令後備球員返回後備席，與旁證商量後，先向雙方各兩名球員出示紅牌。

正當以為兩軍衝突平息之際，兩軍再度在邊線引發衝突，雙方數十名球員走進場內，場面極度混亂，而兩軍職員立即分開兩方，有不少球員被推往球員通道，而球場內駐守的警察隨即在場邊戒備，4名球證經過一論討論，重組事發經過後，再向雙方4名球員出示紅牌，事件擾攘超過10分鐘才得以平息，結果球賽需要補時16分，而兩軍各在僅得7人的情況下完成賽事。

球證在比賽末段相當忙碌，一共將8名球員驅逐離場。（Getty Images）

有網民改圖以WWE賽事形容今仗。（Twitter截圖）

兩軍比賽末段「大亂鬥」片段：

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