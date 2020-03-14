【新冠肺炎】英超停賽期後隨時腰斬　英媒：來季或取消聯賽盃

英超跟隨其餘各大聯賽的步伐，為防止新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）進一步擴散，周五（13日）公布聯賽由今輪起停賽至4月3日。

聯賽能否重開是個大疑問，若球季就此腰斬，冠軍及升降班等多個問題要解決，英國的《電訊報》透露，英超賽會來季將有特別安排。