【新冠肺炎】英超停賽期後隨時腰斬　英媒：來季或取消聯賽盃

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英超跟隨其餘各大聯賽的步伐，為防止新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）進一步擴散，周五（13日）公布聯賽由今輪起停賽至4月3日。

聯賽能否重開是個大疑問，若球季就此腰斬，冠軍及升降班等多個問題要解決，英國的《電訊報》透露，英超賽會來季將有特別安排。

阿仙奴主帥阿迪達及車路士翼鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）先後確診武漢肺炎，李斯特城及愛華頓等多間球會亦傳出疑似個案。英超賽會在周五召開緊急會議，決定停賽至4月3日。

英國的武漢肺炎疫情漸趨嚴重，死亡數字增至21人，外界對於英超能否在4月初重開充滿疑問，英國《電訊報》報道一旦球季腰斬的多項安排。

阿仙奴主帥阿迪達早前確診患上武漢肺炎。（資料圖片／Getty Images）

體壇確診患上武漢肺炎的運動員一覽（按圖放大）

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利物浦距離球會史上首個英超錦標只剩兩場勝仗，領先次席的曼城25分，若球季腰斬，不少「利迷」擔心苦候30年的冠軍獎盃會否再度落空？報道指，英超所有球會不反對利物浦贏得今季聯賽冠軍。

歐洲賽席位方面，或以附加賽形式爭奪歐聯資格，但參賽球隊數字現時未有定案。

利物浦現時以25分遙遙領先曼城，即使聯賽腰斬亦大有機會奪冠。（資料圖片／Getty Images）

除了冠軍誰屬外，升降資格亦是焦點。現時榜末的諾域治與第17位的屈福特僅差6分，護級形勢充滿變數。其中一個方案建議今季英超將保留所有20隊，加上英冠的首﹑次名，合共22隊爭逐來季英超。不過，在2020/21球季將有5支球隊降班，2021/22球季恢復20支球隊角逐，聯賽盃亦將取消一季，以便有更多時間舉行聯賽。

根據現時的英冠聯賽榜位置，列斯聯及西布朗將會升班。

英超今季或沒有球隊降班，加上現時英冠榜首的列斯聯及西布朗兩支頭兩位球隊升班，來季有望22支球隊角逐。（資料圖片／Getty Images）

來季的聯賽盃或停辦一屆，讓路予英超聯賽的賽程。（資料圖片／Getty Images）

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