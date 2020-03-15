【足球熱話】阿迪達妻IG訴說丈夫「中招」過程　自爆假病徵成因

阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）是英超患上新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）的第一人，他正在隔離中的太太透過Instagram報平安，說丈夫、她和孩子們均安好，同時也洩露了丈夫一個不太好的工作習慣……

阿迪達本人日前已在Twitter表示正在康復中，「多謝大家關心和支持，我現在感覺好多了。我們面對巨大和史無前例的挑戰，目前最重要的是每一個人的健康。通過遵守指引來彼此保護，讓我們一定能一起度過難關。英超賽會作出正確決定，做得好！」

他太太Lorena Bernal亦拍片印證丈夫所言，指出英超聯賽已停擺，她覺得自己有責任交待一家人的情況，感謝外界的支持後，她說：「我明白你們希望知道發生什麼事。我丈夫感覺良好，他很好。他的確出現（武漢肺炎）病毒病徵，但正常情況下，這些病徵從來也不會阻止他工作。」

Lorena稱，阿迪達通常吃顆消炎或止痛藥便照常返工，因此今次跟往常一樣沒什麼大問題。「輕微發燒，有點頭痛，就是這樣。他的情況就是這樣，我和孩子們均安好。」

阿仙奴領隊阿迪達在Twitter報平安。（Twitter@Mikel Arteta）

阿迪達與太太Lorena Bernal。（Getty Images）

阿迪達太太Lorena在Instagam上載短片交待丈夫患病經過和一家最新情況。（Instagram@Lorena Bernal）

她認為：「這病毒對大部分人來說並不致命。當然對一部人來說會是，但大部分人只會有輕微病徵。因為這是新病毒，大家也沒有抗體，所以容易會病。」

身為過來人，她希望大家面對疫情時不要過份擔憂，「知道丈夫確診後，我也覺得胸口痛和滿身不舒服，後來發現純粹因為害怕、擔心自己為孩子們也發病才會如此。恐懼會帶來危機，我經歷過所以明白，希望大家也可以放鬆心情。」

與此同時，她呼籲各人「要盡責任，採取（防疫）措施，留在家中。」Lorena又表示，疫情面前人人平等，但也不用過份擔憂，應樂觀面對。

阿迪達超級索妻（按圖放大）

+ 10 + 9 + 8

阿迪達索妻是誰？ 17歲當選西班牙小姐

正在隔離當中的Lorena，片中雖素顏上陣，但仍難掩姣好美貌，事實上現年38歲的她大有來頭。Lorena Bernal在阿根廷出生，1歲隨家人移居西班牙，7歲已開始當模特兒，13歲入讀戲劇學校。1999年只有17歲時當選西班牙小姐，因年齡不足未能代表西班牙出戰環球小姐（Miss Universe），改為參選世界小姐（Miss World）並晉身最後十強。

此後她開始模特兒、電視主持和演員工作，曾在美劇《Chuck》和《CSI: Miami》中客串演出。2002年她遇上較她年輕一歲的阿迪達。當時阿迪達尚未成名，仍在巴塞隆拿B隊，正被外借到巴黎聖日耳門（PSG）。之後他加盟格拉斯哥流浪、皇家蘇斯達和愛華頓才逐漸打出名堂。

2010年已是愛華頓副隊長的阿迪達跟Lorena 成婚，兩人育有三子Gabriel、Daniel和Oliver。即使結婚多年，兩人恩愛依然，經常在社交媒體曬親密照。即使已是三子之母，Lorena身材火辣依然，並不時為各大品牌拍攝性感照片。

武漢肺炎確診運動員（按圖進入）