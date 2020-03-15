【新冠肺炎】傳NBA現第3宗確診　「高拔傳播鏈」或再添一受害者

包括《The Athletic》、《ESPN》等多間媒體都報道，NBA出現第3宗球員確診個案，「中招」者是活塞前鋒活特（Christian Wood），他疑遭爵士控衛高拔（Rudy Gobert）感染。

《The Athletic》及《ESPN》均引述消息指，活塞前鋒基斯甸活特對新冠肺炎測試初步呈陽性，成為第3名確診的NBA球員。活塞其後發表聲明，承認「一位活塞球員的新冠肺炎測試結果，在周六初步呈陽性」，但未有公開相關球員名字，僅稱：「我們會與球隊醫療人員及政府合作。有關球員會繼續受隔離、也會受醫療團隊照顧」。

盛傳最新感染的NBA球員是活塞的24歲控衛基斯甸活特。（Getty Images）

活特若真的受感染，與NBA首例高拔或大有關係，皆因活塞在3月7日曾在主場對爵士，而活特在該仗大部份時間都與高拔正面交鋒，最終活特射入30分、11個籃板，但活塞最終仍以105：111落敗。

第2位確診的NBA球員米曹（Donovan Mitchell）與高拔同隊，懷疑受高拔「多手」亂摸隊友物品致染病，至此，NBA或已出現「高拔傳播鏈」。

爵士的高拔（Rudy Gobert）是首個「中招」的NBA球員。（Getty Images）

高拔視武漢肺炎疫情問題如兒戲，早前於記者會上亂摸咪高峰及記者電話、錄音筆。（YouTube截圖）

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