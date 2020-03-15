【體壇熱話】湯漢斯交代新冠肺炎病情藏密碼　曲線為棒球迷打氣

影帝湯漢斯（Tom Hanks）與太太Rita Wilson在澳洲確診感染新冠肺炎（又稱：武漢肺炎）的消息震驚全球，他承諾向外界交代康復進展，日前他的報平安訊息最後一句，是他在一套經典電影中的對白，被指曲線為棒球迷打氣。

湯漢斯近日一再在個人Instagram交代他跟妻子Rita Wilson最新狀況。日前在一個感謝澳洲當地醫護人員照顧並安慰大眾的帖文當中，他刻意在尾段加入一句：「there is no crying in baseball」（棒球是不容許哭泣的），不熟悉他作品的朋友，或許會看得一頭霧水。

那其實是他在棒球勵志電影《驕陽歲月》（A League of Their Own）的一句經典對白。

《驕陽歲月》湯漢斯經典表演（按圖進入）

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湯漢斯（Tom Hanks）在Instagram交代確診新冠肺炎後近況：

湯漢斯（Tom Hanks）Instagram帖文內容繙譯：

大家好。我和Rita Wilson希望向細心照顧我們的醫護人員致謝。我們受Covid-19（新冠肺炎）病毒感染，我們正被隔離以免傳染他人，因為有些人感染後可引發非常嚴重病症。我們會隨遇而安。有些事情我們可以一起做來度過難關：跟隨專家指引，好好照顧自己和他人，不是嗎？記住，無論當下發生任何事，棒球是不容許哭泣的。

湯漢斯（Tom Hanks）與Wilson假新聞（按圖進入）

湯漢斯歷年作品多不勝數，1992年上映的《驕陽歲月》（A League of Their Own）正是其中之一。電影背影憶述二次大戰期間，美國職棒大聯盟（Major League Baseball，簡稱MLB）受戰爭威脅面臨停擺，棒球老闆於是構思推出女子棒球聯賽暫代，並由湯漢斯飾演Rockford Peaches領隊Jimmy Dugan。

Jimmy Dugan的角色是以著名前棒球名將Jimmie Foxx為原型，轉任領隊但他一開始時根本不當女子棒球是一回事，對球員呼呼喝喝，並上演他將右場手Evelyn Gardner罵哭，然後大叫「棒球是不准哭泣的」經典一幕。

現在MLB因武漢肺炎疫情而遲遲未能開季，棒球迷都在一片愁雲慘霧之中。MLB又一次面臨停擺，湯漢斯這句當頭棒喝，來的正是時候，變相為球迷打氣。

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Rockford Peaches是美國女子職棒史上最成功其中一隊。（維基百科）

Jimmy Dugan的角色是虛構出來，Jimmie Foxx也沒有教過Rockford Peaches，不過Rockford Peaches確實存在，並且是全美女子職業棒球聯賽中，其中一支最成功球隊。

時序上跟電影不同，她們1943年沒有出戰世界冠軍賽，但在1945、1948、1949和1950年四奪總冠軍，是這個只存在12年的聯盟之中，冠軍次數最多一隊。