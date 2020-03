【體壇熱話】湯漢斯交代新冠肺炎病情藏密碼　曲線為棒球迷打氣

影帝湯漢斯(Tom Hanks)與太太Rita Wilson在澳洲確診感染新冠肺炎(又稱:武漢肺炎)的消息震驚全球,他承諾向外界交代康復進展,日前他的報平安訊息最後一句,是他在一套經典電影中的對白,被指曲線為棒球迷打氣。

湯漢斯近日一再在個人Instagram交代他跟妻子Rita Wilson最新狀況。日前在一個感謝澳洲當地醫護人員照顧並安慰大眾的帖文當中,他刻意在尾段加入一句:「there is no crying in baseball」(棒球是不容許哭泣的),不熟悉他作品的朋友,或許會看得一頭霧水。

那其實是他在棒球勵志電影《驕陽歲月》(A League of Their Own)的一句經典對白。

湯漢斯(Tom Hanks)在Instagram交代確診新冠肺炎後近況:

湯漢斯(Tom Hanks)Instagram帖文內容繙譯:

大家好。我和Rita Wilson希望向細心照顧我們的醫護人員致謝。我們受Covid-19(新冠肺炎)病毒感染,我們正被隔離以免傳染他人,因為有些人感染後可引發非常嚴重病症。我們會隨遇而安。有些事情我們可以一起做來度過難關:跟隨專家指引,好好照顧自己和他人,不是嗎?記住,無論當下發生任何事,棒球是不容許哭泣的。

湯漢斯(Tom Hanks)與Wilson假新聞(按圖進入)

湯漢斯歷年作品多不勝數,1992年上映的《驕陽歲月》(A League of Their Own)正是其中之一。電影背影憶述二次大戰期間,美國職棒大聯盟(Major League Baseball,簡稱MLB)受戰爭威脅面臨停擺,棒球老闆於是構思推出女子棒球聯賽暫代,並由湯漢斯飾演Rockford Peaches領隊Jimmy Dugan。

Jimmy Dugan的角色是以著名前棒球名將Jimmie Foxx為原型,轉任領隊但他一開始時根本不當女子棒球是一回事,對球員呼呼喝喝,並上演他將右場手Evelyn Gardner罵哭,然後大叫「棒球是不准哭泣的」經典一幕。

現在MLB因武漢肺炎疫情而遲遲未能開季,棒球迷都在一片愁雲慘霧之中。MLB又一次面臨停擺,湯漢斯這句當頭棒喝,來的正是時候,變相為球迷打氣。

Rockford Peaches是美國女子職棒史上最成功其中一隊。(維基百科)

Jimmy Dugan的角色是虛構出來,Jimmie Foxx也沒有教過Rockford Peaches,不過Rockford Peaches確實存在,並且是全美女子職業棒球聯賽中,其中一支最成功球隊。

時序上跟電影不同,她們1943年沒有出戰世界冠軍賽,但在1945、1948、1949和1950年四奪總冠軍,是這個只存在12年的聯盟之中,冠軍次數最多一隊。