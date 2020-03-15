【足球熱話】C朗拿度疫症下創新猷　改裝名下酒店變醫院免費入住

葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）一向為善不甘後人，近年他不時低調行善，之後被受惠機構主動表揚揭發。今次新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情爆發也不例外，西班牙報章傳出，C朗將自己名下在葡萄牙的酒店，臨時改為醫院，讓有需要人士免費入住。

據西班牙《馬卡報》報道，C朗拿度計劃將他名下的CR7系列酒店，暫時改裝為醫院，協助應對武漢肺炎疫情。報道稱，C朗會讓有需要人士免費入住，並由他出錢聘用醫護人員，為患者提供治療。C朗本人並未證實有關消息，但以他近年不時低調行善作風來看，此舉實在不足為奇。

C朗拿度近年夥拍葡萄牙連鎖酒店集團Pestana Group，在祖家葡萄牙開設兩間四星級酒店，一間位於首都里斯本，另一間位於他出生和童年成長的地方──馬德拉群島的豐沙爾（Funchal）。

C朗拿度名下酒店（按圖放大）

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已屆35歲的C朗，開始往商界發展順理成章。不知是否近日武漢肺炎疫情有所影響，根據集團網頁兩間酒店均正提供劈價優惠，位於里斯本的Pestana CR7 Lisboa原價214歐元（約1855歐元）入住一晚，大幅減至95歐元（約823港元）；位於豐沙爾的Pestana CR7 Funchal，標價180歐元（約1560港元）入住一晚，也減至114歐元（約988港元）。

C朗計劃與Pestana Group合作今年在摩洛哥著名古城馬拉喀什（Marrakesh）開設一家極豪華的新酒店，也是C7品牌系列第三間酒店，不過武漢肺炎疫情肆虐，不知會否對計劃有影響。

武漢肺炎確診運動員（按圖放大）

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有趣的是，C朗拿度隊友魯加尼（Daniele Rugani）12日確診，成為首個患上新冠肺炎的意甲球員後，網上瘋傳C朗拿度同時確診的假消息，他已澄清自己安好沒事。

他昨日（14日）另在Instagram發文，指出：「全世界正經歷一段需要所有人極為小心謹慎應對的困難時刻。今天我不是以足球員，而是以一個兒子、父親和一個人的角度說話，並對影響全球的最新發展表達關注。重要的是，我們需要跟從世界衛生組織（WHO）和政府部門處理今次情況的建議。保護人命安全應在所有利益之上。」

他又向全球因疫情喪失親友人士表達關心，向正在對抗病毒的隊友魯加尼和所有患者表示支持，「我會一如以往，支持擋在病者身前拯救他人的醫護人員。」