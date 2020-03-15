【英超】利物浦雲迪積克無懼新冠肺炎　專注爭標終止敵對球迷嘲笑

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐全球，體壇亦大受影響，歐洲多國聯賽都因有球員或職員染病而要停擺，阻止疫情進一步於球圈蔓延。 英超現時停擺至4月初，更有指將開會商討是否腰斬球季，但利物浦後衛雲迪積克未作多想，一心只專注助球隊奪30年來首座頂級聯賽錦標。

利物浦離英超冠軍只差兩場勝利，但因為武漢肺炎的「魔爪」已延伸至英國，阿仙奴教頭阿迪達、車路士的赫臣奧杜爾先後確診，英超最後直接宣布暫停比賽至4月3日。

不少球迷笑言只得武漢肺炎才能阻止利物浦奪標，但據了解就算聯賽因疫情腰斬，英超仍會將冠軍獎盃頒給「紅軍」，故似乎真的沒有什麼可擋住「紅軍」奪標。

利物浦再贏兩場就可以奪得英超冠軍。（Getty Images）

雲迪積克不介意敵對球迷的嘲笑，希望可盡快奪標讓他們閉嘴。（Getty Images）

雲迪積克指自己一直都知道有敵對球迷，對利物浦已多年未有捧起過聯賽冠軍這一事實冷嘲熱諷。他說：「敵對球迷不時都會說我們從未贏過英超冠軍，這是我們一直都在追求的冠軍。我們所有時間都在追逐獎盃，我去年很幸運的贏到歐聯，英超亦只是跟曼城差一點點。我們現時領先他們25分，所以一切都算是不錯。」

武漢肺炎確診運動員（按圖進入）

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武漢肺炎令到英超停擺，利物浦追逐聯賽冠軍都要暫緩一下。（Getty Images）

望奪標令批評聲音靜下來

「任何人都有他們表達意見的自由，」雲迪積克續道：「至於那些關於我們很久沒奪得聯賽冠軍的言論，老實說我沒怎去關注。」這名荷蘭國腳無論操練還是比賽，只想盡自己能力做到最好，去幫助球隊再闖高峰。「我不太在意其他人怎想，但讓他們收聲也是挺好的！」雲迪積克說。

如果英超於4月3日重開，利物浦首仗對手正是暫時少打一場以57分排聯賽次席曼城。若雲迪積克與利物浦可在這場客戰擊敗「藍月亮」，利物浦將累積85分，就算曼城餘下比賽全數勝出，亦不能追上利物浦，「紅軍」可提早捧起他們期待已久的首座英超冠軍。