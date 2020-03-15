【英超】維頓漢住所遭持械行劫　家人一度遭賊人用刀指嚇

熱刺後衛維頓漢早前於歐聯16強隨隊到德國作客RB萊比錫，他在倫敦的住所當晚遭爆竊，家人更一度被賊人用刀指嚇。

倫敦警務處發站人證實，於當地時間上周二晚有人報案，但警員到現場時匪徒已經離去。警察報告中指出，賊人犯案戴上了面巾，持刀闖入維頓漢住所，並搶走一些財物。倫敦警察指案件中無人受傷，現時仍繼續調查，未有人被捕。

維頓漢周二歐聯一戰未有上陣。（Getty Images）

維頓漢周二歐聯一戰作客萊比錫，亦有隨隊到德國，但未為領隊摩連奴派上場，只能於後備席見證球隊以0：3輸波，兩回合慘吞4蛋出局。至於維頓漢妻子及子女當時都在家中，幸未有人受傷，熱刺發出聲明指盡全力幫助維頓漢一家，並希望外界提供線索助警方早日破案。

維頓漢住所被人持械行劫，幸妻子及子女都未有受傷。（Getty Images）

英國不時都會出現足球員住所被爆竊的新聞，維頓漢是最近一人。（Getty Images）

足球員家被爆竊屢見不鮮

由於英超球員薪酬高昂，故住所不時被犯人盯上，維頓漢成為了最新一名受害者。去年12月有人爆入水晶宮後衛馬馬度沙高的家，並偷走逾50萬鎊的財物。阿仙奴中場奧斯爾與哥拉辛拿斯在倫敦街頭，遭到兩名持刀狂徒搶車，幸最後人車無事，犯人已歸案。

利物浦射手沙迪奧文尼住所亦曾受襲，匪徒去年2月趁他隨「紅軍」作客拜仁慕尼黑時闖入其家，更為他加盟利物浦後第2次。