【羽毛球．全英賽】戴資穎挫陳雨菲第三度封后　為防疫有條件受訪

世界體壇各項賽事受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響而延期或取消，英國伯明翰上演的全英羽毛球公開賽成為BWF煞停前的最後一個賽事。 中華台北的女單好手戴資穎在決賽力克中國的陳雨菲封后，而她在賽前「有條件」才接受訪問，即使被罰款亦在所不計。

受武漢肺炎影響，世界羽聯（BWF）早前匆匆宣布，暫停全英羽毛球公開賽後的所有賽事，全英賽成為4月12日前的最後一項BWF許可羽毛球賽。

英國武漢肺炎疫情漸趨嚴重，但全英賽依然如常進行，場館入口擺放酒精搓手液，讓一眾球迷觀賽前清潔雙手。看台上不少亞洲人面孔的球迷戴上口罩，惟只佔席上少數，相反外國球迷則繼續「唔戴罩」。

看台上戴口罩的球迷為數不多。（路透社）

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中華台北的兩大好手，周天成與戴資穎分別闖入男、女單的決賽，可惜二人的命途各異，周天成直落兩局不敵丹麥的安賽龍，屈居亞軍。

及後上演的女單決賽，由連續4年躋身決賽的戴資穎硬撼中國的陳雨菲。「小戴」對上兩次交手均不敵對手，今仗成功「復仇」，以21：19及21：15直落兩局奏凱，收穫個人第3座全英賽錦標，亦在對方手中奪回「一姐」之位。

安賽龍直落兩局擊敗周天成，在今年全英賽封王。（路透社）

戴資穎成功復仇，直落兩局擊敗陳雨菲奪冠。（路透社）

戴資穎設下採訪「條件」

戴資穎賽後僅接受簡單即場訪問，並未有在採訪區受訪，及後中華台北的總教練蔡佳欣解畫表示，「小戴」希望傳媒「符合衛生條件」才會接受訪問。「小戴」希望在訪問時，她與記者均戴上口罩，咪高峰等器材亦要事先消毒，否則她不會配合進行訪問。

所有參賽球員均須接受傳媒訪問，如不遵守BWF可因而對球手罰款，但蔡佳欣對此規定不以為然，還大讚「小戴」防疫意識極佳，更表示不介意為她代繳罰款。

「小戴」在全英賽第三次封后，亦在陳雨菲中奪回「一姐」之位。（路透社）

已確診患武漢肺炎的運動員（按圖放大）