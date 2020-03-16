【足球熱話】西班牙爆疫情武漢卓爾終回家　主帥爆中超或5月開鑼

武漢為新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）病毒爆發源頭，被中國政府下令封城，令以武漢為基地的中超球隊武漢卓爾到西班牙集訓後，一路滯留當地多時。 諷刺的是，近日輪到歐洲疫情嚴重，連西班牙情況亦開始失控，武漢卓爾於是決定離開，這支多災多難的球隊終可「回家」。

中超球隊武漢卓爾自1月29日到西班牙集訓後，就一直滯留國外，受疫情影響未能回國。不過西班牙足球界非常熱情好客，西甲賽會曾邀請武漢卓爾全隊職球員到馬德里，在班拿貝的包廂中欣賞皇家馬德里2：0擊敗巴塞隆拿2：0的西班牙「國家打吡」大戰。

現職皇馬企業關係總監的名宿布達堅奴（Emilio Butragueño）更親自接見武漢卓爾，帶眾人參觀班拿貝球場。

武漢卓爾滯留西班牙個半月，當地衛生部門已經全面檢查球隊上下的健康狀況，沒有人感染新冠肺炎。風水輪流轉，好心收留他們的西班牙疫情突然爆發，武漢卓爾於是啟程回國。

多災多難的武漢卓爾（按圖放大）

疫情爆發期間，武漢卓爾竟有新兵加盟，成一時熱話：

武漢卓爾主帥：中超或5月開鑼

到西班牙進行季前集訓的武漢卓爾，原定2月中離開當地，礙於中國疫情和中超延遲開季，延期逗留至今。改變計劃後，他們本欲留在西班牙至三月底，可是西班牙疫情近日急轉直下，累積至超過5700人確診，並預計日內增至過萬宗，他們唯有再一次改變行程，提早回國。

武漢卓爾主帥荷西干沙利斯（Jose Gonzalez）表示，「那邊（中國）的情況現在已安好，中超可能5月開鑼。我們抵步後需隔離，所以愈早離開愈好。」

周六（14日）晚球隊先乘飛機由西班牙到法蘭克福，周日（15日）凌晨抵步後，再飛返中國北京，然後再飛到深圳。球隊會在深圳繼續季前訓練。中超原定在2月22日開季，但因武漢肺炎疫情延期。

延伸閱讀：

【新冠肺炎襲體壇．持續更新】西甲第一滴血 華倫西亞5人確診

武漢肺炎確診運動員（按圖進入）

+ 18 + 17 + 16

疫情下的足球世界（按圖進入）